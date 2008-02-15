جشنواره زمستانه اراک در ارتفاعات این شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این جشنواره فرهنگی و هنری و ورزشی که در آن هزاران نفراز مردان و زنان و جوانان و نوجوانان اراکی برپا شد، مسابقات و برنامه هی مختلف فرهنگی و ورزشی برگزار شد.

در این جشنواره مسابقه ساخت آدم برفی، پرواز بادبادک ها، نمایش عروسکی، دارت، تیرو کمان، طناب کشی، گریم کودکان و مسابقه آش رشته برگزار شد و مردم در میلاد امام محمد باقر به شور وشوقی گرم در هوای زمستانی و سرد اراک و ارتفاعات آن پرداختند.

این برنامه به همت شهرداری، شورای شهرو تربیت بدنی استان به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداری اراک برپاشد و در آن علاوه بر ساخت آدم ‌برفی، خانه ‌اسکیموها، مسابقه گلوله برفی، تیوپ سواری، سرسره ‌برفی سازمانهای وابسته ‌شهرداری‌ اراک معرفی شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک دراین جشنواره‌ گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ورزش و به منظورآشنایی اقشار مختلف مردم با رشته‌های گوناگون ورزشی و تقویت ارتباط مردم با شورای اسلای شهر، شهرداری اراک برگزار شده است.

سید علی قائم مقامی افزود: جشنواره‌های ورزشی به خاطر حضور زیاد مردم بهترین ابزار برای ترویج ارزشهای اسلامی، انسانی و زمینه‌سازی برای آشنایی جوانان با دستاوردهای انقلاب و افزایش فرهنگ شهرنشینی است.

مدیر کل تربیت بدنی استان مرکزی در حاشیه برگزاری این جشنواره گفت: ورزش کلید تندرستی وسلامت است وباید به‌عنوان بخشی‌ازبرنامه‌روزانه خانواده‌ها نهادینه شود.

خسرو قمری افزود: ورزش موجب‌افزایش توان جسمی ونشاط روحی است و مسئولان مختلف دستگاههای اجرایی با شرکت در برنامه منظم ورزشی این فرهنگ را در مجموعه خود ترویج و تقویت کنند.

شهر اراک طی روزهای گذشته و زمستان امسال جزء شهرهای بسیار سرد کشور بوده است و ارتفاعات اطراف این شهر همچنان برفی و سرد است.