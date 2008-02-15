تخریب و شایعه پراکنی بین احزاب با روحیه ملت ایران سازگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت الاسلام یوسف یوسف پور ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته ساری تمام گروهها و احزاب سیاسی را به حفظ حرمت یکدیگر فرا خواند و اظهارداشت: احزاب و طرفداران کاندیداها باید در چهارچوب قانون برای رسیدن به کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تلاش کنند.

وی با تقدیر از حضور حماسی مردم این استان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه گفت: تدوام این حضور در سایر صحنه های سیاسی و 24 اسفند آینده سیاسی نظام را در برابر بیگانگان تضمین خواهد کرد.

حجت الاسلام یوسف پورهمچنین مسئولان هیات های اجرایی انتخابات هشتمین دوره مجلس در ساری را به عمل چهارچوب قانون طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری دعوت کرد.

خطیب موقت نماز جمعه ساری حضور حداکثری مردم این استان در صحنه انتخابات را مورد اشاره قرار داد و افزود: من از همه دست‌اندرکاران انتخابات مازندران می‌خواهم مسئولیت خود را با اجرای قانون تکمیل کنند.

وی تصریح کرد: جایگاه قانون در همه مراحل برگزاری انتخابت مشخص است و انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قانون اقتدار و عظمت نظام را در مجامع بین المللی افزایش خواهد داد.

امام جمعه موقت ساری در ادامه سخنان خود شهادت "عماد مغنیه" در لبنان را به تمام ملت شیعه وسنی جهان اسلام تسلیت گفت و یادآور شد: امروز جهان تشیع به دلیل فراق این مجاهد فی سبیل‌الله داغدار است.

