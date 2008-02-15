پیشرفتهای دانشمندان جایگاه ایران را رفیع کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امام جمعه کرمان در خطبه های نماز جمعه کرمان گفت: با توجه به شرایط امروز ایران در دنیا کسب علم و پیشرفت در زمینه های مختلف مهمترین عرصه مقابله با فتنه انگیزی استکبار جهانی است.

حجت اسلام سید یحیی جعفری خاطر نشان کرد: جامعه ای که علم و آگاهی بالایی داشته باشد جایگاه والاتری در جهان دارد.

وی گفت: پس از کسب موفقیتهای علمی در عرصه های مختلف به وضوح می توان یاس و نا امیدی را در رفتارهای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی مشاهده کرد.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: جامعه اسلامی در کنار برنامه ریزی برای پیشرفت در زمینه های علمی باید سطح ایمان و تدین خود را بالا ببرد.

وی با اشاره به حضور مردم انقلابی ایران در عرصه مختلف گفت: حضور گسترده مردم در 22 بهمن امسال و انتخابات پیش رو دشمن را مایوس خواهد کرد.