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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

پیشرفتهای دانشمندان جایگاه ایران را رفیع کرده است

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کرمان پیشرفتهای اخیر دانشمندان ایرانی را باعث بالا رفتن جایگاه ایران در افکار عمومی دنیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امام جمعه کرمان در خطبه های نماز جمعه کرمان گفت: با توجه به شرایط امروز ایران در دنیا کسب علم و پیشرفت در زمینه های مختلف مهمترین عرصه مقابله با فتنه انگیزی استکبار جهانی است.

حجت اسلام سید یحیی جعفری خاطر نشان کرد: جامعه ای که علم و آگاهی بالایی داشته باشد جایگاه والاتری در جهان دارد.

وی گفت: پس از کسب موفقیتهای علمی در عرصه های مختلف به وضوح می توان یاس و نا امیدی را در رفتارهای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی مشاهده کرد.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: جامعه اسلامی در کنار برنامه ریزی برای پیشرفت در زمینه های علمی باید سطح ایمان و تدین خود را بالا ببرد.

وی با اشاره به حضور مردم انقلابی ایران در عرصه مختلف گفت: حضور گسترده مردم در 22 بهمن امسال و انتخابات پیش رو دشمن را مایوس خواهد کرد.

 

کد مطلب 639127

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