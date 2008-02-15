نخستین مجتمع کانون پرورش فکری در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد این مجتمع بزرگ فرهنگی واقع در شهرک کارمندان زنجان صبح روز پنجشنبه 25 بهمن در حالی به بهره‌برداری رسید که جمعی از مسئولین استان زنجان، معاون عمرانی استاندار و مدیر عامل، مسئولین و مربیان کانون نیز در مراسم گشایش حضور داشتند.

در این آئین مدیر عامل کانون با اظهار خرسندی از گشایش مجتمع کانون در زنجان، افتتاح هر مرکز فرهنگی برای کودکان را یک حرکت رو به جلو برای توسعه کشور دانست و گفت: "ایجاد این فضاها، ساخت پروژه‌های عمرانی و انجام فعالیت‌های فرهنگی برای بچه‌ها بهانه ای است برای افزایش توانایی، مهارت و تقویت بنیان های فکری، فرهنگی و اعتقادی کودکان."

محسن چینی‌فروشان با اشاره به توسعه رسانه‌های جمعی و امکانات نوین ارتباطی در جهان امروز خاطرنشان ساخت: "کودکان ما از نظر دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت، شبکه‌های جدید ارتباطی و مسائل فنی به مراتب از ما جلوترند و به راحتی اطلاعات زیادی را از این طریق به دست می‌آورند. این مسئله کار در عرصه‌های فرهنگی را سخت و پیچیده می کند."

مجتمع بزرگ فرهنگی هنری کانون و سالن سینما تئاتر مرکز شماره یک کانون در شهر زنجان دو پروژه ای هستند که با صرف هزینه ای برابر با شش میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای ساخت و تجهیز، روز 25 بهمن گشایش یافت.

مدیر کانون استان زنجان نیز در این آئین با اشاره به نیاز شهرک کارمندان به دارا بودن یک مرکز فرهنگی ویژه کودکان، از راه اندازی سه مرکز دیگر کانون شامل مرکز علوم و نجوم در زنجان، مرکز سلطانیه و یک کتابخانه سیار شهری در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گفته محمود مروج این مجتمع با دارا بودن یک کتابخانه بزرگ با حدود 10 هزار جلد کتاب، کارگاه ها و کلاس های مختلف هنری و ادبی، کتابخانه مرجع و سالنی با 150 صندلی و بخش های اداری، امکان خوبی را برای توسعه فراهم و فصل جدیدی را در فعالیت های فرهنگی این استان خواهد گشود.

در این آئین اسدالله قمری‌نژاد دبیر انجمن نجوم کشور و از مسئولین اصلی راه اندازی پروژه ساختمان مرکز علوم و ستاره شناسی کانون، روند ساخت و تجهیز این مرکز را برای حاضرین تشریح کرد و گفت: "این مرکز با دارا بودن دو گنبد بزرگ رصدخانه و آسمان نما، کلاس های مختلف برای آموزش های علمی و تجهیز به امکانات رصدی و تلسکوپ های پیشرفته، از اواسط سال آینده تلاش می کند به اشتیاق کودکان و نوجوانان علاقه مند به فراگیری علوم و نجوم در زنجان پاسخ گوید."

در این آئین کیک تولد اولین مجتمع فرهنگی هنری کانون در زنجان بریده شد و مراسم با اهداء هدایایی به دست اندرکاران ساخت این مجتمع (سازمان مسکن و شهر سازی استان)، ناظرین پروژه و پیمانکار آن به پایان رسید.