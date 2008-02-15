اعتبار آژانس به سبب پرداختن به پرونده هسته ای ایران در معرض خطر است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور و برخی از وزیران کابینه فرانسه شب گذشته نشستی را با "محمد البرادعی" برگزار کرده و در این نشست از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستند تا مواضع تندتری را علیه ایران اتخاذ کند.

در همین ارتباط، وزیران دولت فرانسه ادعا کردند که اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی به سبب آنکه این آژانس در حال پرداختن به پرونده هسته ای ایران است در معرض خطر قرار دارد.

این در حالی است که چندی پیش، "برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه به صراحت از البرادعی خواسته بود تا در گزارش جدید خود درباره برنامه هسته ای ایران، موضوعات فنی را فراموش کرده و از نگاه سیاسی گزارش خود درباره پرونده هسته ای ایران را تنظیم کند.

به گزارش مهر، فرانسه پس از روی کار آمدن سارکوزی به عنوان رئیس جمهور، تبدیل به دنباله رو بی چون و چرای آمریکا در مسائل بین المللی به ویژه در برابر پرونده هسته ای ایران شد. سیاستمداران فرانسه که زمانی به استقلال رای و مخالفت با سیاستهای مستبدانه آمریکا معروف بودند و مردم فرانسه نیز از این قضیه احساس غرور می کردند، هم اکنون به سبب سیاستهای سارکوزی خود را پیرو سیاستهای بوش می بینند. و در این راه حتی برخی اوقات دولتمردان فرانسه در دشمنی با ایران، گوی سبقت را از بوش و همراهانش در کاخ سفید می ربایند.

با این حساب قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر گزارش البرادعی درباره ایران منتشر شود و فرانسه به همراه آمریکا و انگلیس در تلاش هستند تا به نحوی با پوشاندن حقایق موجود، گزارش البرادعی را به نفع منافع خود به جهانیان عرضه کنند.