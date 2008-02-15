صنعت مس شکست ناپذیری خود در نیم فصل دوم را ادامه داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عصر امروز صنعت مس کرمان با نتیجه مساوی 2 بر 2 استقلال اهواز را در استادیوم تختی اهواز متوقف کرد.

این دیدار قرار بود عصر شنبه در اهواز برگزار شود که به دلیل شرایط آب و هوایی شهر اهواز عصر امروز در ورزشگاه مه آلود تختی اهواز در مقابل پنج هزار تماشاگر اهوازی برگزار شد.

اولین گل این دیدار توسط "حسین خداونده لو" از فاصله 25 متری وارد دروازه استقلال اهواز شد.

در ادامه در دقیقه 17 بازی با خطای فرزاد حسین خانی روی مهرزاد رضایی با اعلام پنالتی به نفع استقلال اهواز گل دیگر این بازی توسط "داود حقی" به ثمر رسید.

گل دوم استقلال اهواز در دقیقه 40 بازی توسط "رضا طاهری" وارد دروازه مس کرمان شد و نیمه اول با نتیجه 1 بر 2 به نفع استقلال به پایان رسید.

در ابتدای نیمه دوم بازی، مس کرمان در دقیقه 47 توسط "اوچه" با پاس به پشت محوطه جریمه بازیکنان مس به گل دوم دست یافت.

در ادامه این دیدار تلاشهای بازیکنان دو تیم برای تغییر نتیجه سودی نداشت و صنعت مس کرمان یک امتیاز ارزشمند را در دیدار خارج از خانه کسب کرد و 25 امتیازی شد.