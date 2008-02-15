تبادل تجربیات هیئت رسانه ای ایران و روزنامه های محلی بمبئی

به گزارش خبرگزاری مهر ، اعضای هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران که به سرپرستی مجتبی قائمی مهرمدیر کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه به منظور تبادل تجربه و بررسی همکاریهای دو جانبه رسانه ای در هند بسر می برند، در نشستی با مدیران و سردبیران رسانه های محلی بمبئی و جمعی از نخبگان ایرانی، آخرین وضعیت رسانه های کشورمان را تشریح و پیرامون ضرورت مراودات رسانه ای و امضای تفاهم نامه انتقال خبر برای ایجاد زمینه مناسب توسعه همکاری های همه جانبه بین دو کشور و تنویر افکار عمومی تاکید کردند.

سپس نمایندگان رسانه ای هند سئوالات خود را پیرامون روابط دو جانبه ، آخرین وضعیت اقتصادی ، موضوع احداث خط لوله صلح میان سه کشور ایران ، پاکستان و هند و برخی مسائل دیگر مطرح کردند.

همچنین اعضای هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران که متشکل از برخی از سردبیران روزنامه های کشور هستند با مسئولان رسانه های محلی بمبئی به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.