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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۲۷

متکی در دیدار رمضان عبدالله :

ترور مغنیه زمینه ساز خیزش جریان مقاومت درمنطقه است

ترور مغنیه زمینه ساز خیزش جریان مقاومت درمنطقه است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین ، حرکت ذلت بار ترور عماد مغنیه توسط رژیم صهیونیستی را زمینه ساز بیداری و خیزش قویتر جریان مقاومت در لبنان ومنطقه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین ضمن دیدار با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، پیرامون آخرین تحولات فلسطین بحث و تبادل نظر کرد.  

متکی در این دیدار با اشاره به نقشه های رژیم صهیونیستی در تضعیف مقاومت اسلامی اظهار داشت : حرکت ذلت بار ترور عماد مغنیه توسط رژیم صهیونیستی موجب بیداری و خیزش قویتر جریان مقاومت در لبنان ومنطقه خواهد شد.

وی تاکید کرد : عنصر شهادت رمز پیروزی حزب الله و مسلمانان است.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین چشم انداز سال 2008 و حساس خواندن تحولات خاورمیانه گفت: سال 2008 برای اسرائیل سال توطئه های بیشتر و برای مقاومت لبنان و فلسطین سال پیروزی های بزرگتر خواهد بود.

رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی نیز با تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت عماد مغنیه اظهار داشت: شهادت عماد مغنیه آثار سازنده بر قوت جریان مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین خواهد داشت .وی دیدگاه های خود را درباره آخرین تحولات غزه و فلسطین اعلام کرد.

کد مطلب 639136

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