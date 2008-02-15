بزرگداشت ژازه تباتبایی در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد ژازه تباتبایی هنرمند نقاش، مجسمه ساز، شاعر و نمایشنامه‌نویس ایرانی 20 بهمن ماه 86 در سن 77 سالگی در بیمارستان آتیه درگذشت.

او نگارخانه هنر جدید را که اولین نگارخانه ایران و یکی از مراکز فرهنگی مهم زمان خود بود تأسیس کرد. شهرت امروز او بیشتر برای خلق فیگورهای خلاقانه و مجسمه‌های فلزی است که حاصل جفتکاری قطعات فلزی ماشین آلات صنعتی و خودروها هستند. سبک او به سبک سقاخانه‌ای نزدیک است.

در این مراسم که از ساعت 30/15 تا 30/17 یکشنبه 28 بهمن برگزار می‌شود، جواد مجابی، استادان و دوستان این هنرمند سخنرانی می‌کنند و در ادامه فیلمی مستند در ارتباط با این هنرمند فقید به نمایش درمی‌آید که نام واقعی او طباطبایی بود، اما آثارش را به نام "تباتبایی" امضا می‌کرد.