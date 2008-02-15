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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۰۲

بزرگداشت ژازه تباتبایی در موزه هنرهای معاصر تهران

بزرگداشت ژازه تباتبایی در موزه هنرهای معاصر تهران

مراسم بزرگداشت هنرمند فقید ژازه تباتبایی از سوی دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و نشریه تندیس یکشنبه 28 بهمن در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد ژازه تباتبایی هنرمند نقاش، مجسمه ساز، شاعر و نمایشنامه‌نویس ایرانی 20 بهمن ماه 86 در سن 77 سالگی در بیمارستان آتیه درگذشت.

او نگارخانه هنر جدید را که اولین نگارخانه ایران و یکی از مراکز فرهنگی مهم زمان خود بود تأسیس کرد. شهرت امروز او بیشتر برای خلق فیگورهای خلاقانه و مجسمه‌های فلزی است که حاصل جفتکاری قطعات فلزی ماشین آلات صنعتی و خودروها هستند. سبک او به سبک سقاخانه‌ای نزدیک است.

در این مراسم که از ساعت 30/15 تا 30/17 یکشنبه 28 بهمن برگزار می‌شود، جواد مجابی، استادان و دوستان این هنرمند سخنرانی می‌کنند و در ادامه فیلمی مستند در ارتباط با این هنرمند فقید به نمایش درمی‌آید که نام واقعی او طباطبایی بود، اما آثارش را به نام "تباتبایی" امضا می‌کرد.

کد مطلب 639138

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