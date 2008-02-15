2008 سال پیروزی مقاومت و خوف رژیم صهیونیستی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون آخرین تحولات فلسطین و منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

متکی در این دیدار با اشاره به مفهوم شهادت و شعارهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: شهید عماد مغنیه همچون همه شهیدان زنده است و این شهادت موجب حیات و زندگی جدید برای جریان مقاومت و بیداری اسلامی خواهد شد .

وی افزود : این مفهوم و فرهنگ را صهیونیستها درک نمی کنند آنها احساس می کنند با شهادت یک فرد ایثارگر، جریان و سیستم مقاومت را مختل می نمایند ولی از درک توانایی های مقاومت عاجزند.

وزیرخارجه کشورمان با تبیین تلاشهای دیپلماتیک و انسانی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مردم مظلوم غزه از طریق دولت مصر و اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد.

خالد مشعل نیز در این دیدار با اشاره به شهادت عماد مغنیه اظهار داشت: شهادت آرزوی قلبی عماد مغنیه بود، او به آن آرزوی عاشقانه خود نائل شد و جریان مقاومت با شهادت وی ، قوت و انرژی بیشتری خواهد گرفت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تشریح آخرین تحولات محاصره غزه و اوضاع معیشتی آن اظهار داشت: مردم غزه با درک صحیح از حجم توطئه های آمریکا و اسرائیل نسبت به در تنگنا قرار دادن خویش، با یک حرکت خودجوش ، واقعیتهای خوبی را متجلی ساختند.

خالد مشعل با تشریح گفتگوهای خود با مصر ابراز امیدواری کرد که کشورهای عربی و اسلامی ، شرایط سخت مردم غزه را درک کنند. وی از تلاشهای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و رایزنی وی با رئیس جمهور مصر برای رفع محاصره و ارسال مساعدت انسانی به مردم غزه قدردانی و تشکر کرد.