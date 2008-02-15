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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۰۷

متکی در دیدار خالد مشعل:

2008 سال پیروزی مقاومت و خوف رژیم صهیونیستی خواهد بود

2008 سال پیروزی مقاومت و خوف رژیم صهیونیستی خواهد بود

متکی در دیدار خالد مشعل، سال 2008 را سال امید و پیروزی برای مقاومت در لبنان و فلسطین و سال خوف و ناامیدی برای رژیم صهیونیستی خواند، گفت: ایران برای کمک به مردم غزه از طریق دولت مصر و اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون آخرین تحولات فلسطین و منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

متکی در این دیدار با اشاره به مفهوم شهادت و شعارهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: شهید عماد مغنیه همچون همه شهیدان زنده است و این شهادت موجب حیات و زندگی جدید برای جریان مقاومت و بیداری اسلامی خواهد شد .

وی افزود : این مفهوم و فرهنگ را صهیونیستها درک نمی کنند آنها احساس می کنند با شهادت یک فرد ایثارگر، جریان و سیستم مقاومت را مختل می نمایند ولی از درک توانایی های مقاومت عاجزند.

وزیرخارجه کشورمان با تبیین تلاشهای دیپلماتیک و انسانی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مردم مظلوم غزه از طریق دولت مصر و اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد.

خالد مشعل نیز در این دیدار با اشاره به شهادت عماد مغنیه اظهار داشت: شهادت آرزوی قلبی عماد مغنیه بود، او به آن آرزوی عاشقانه خود نائل شد و جریان مقاومت با شهادت وی ، قوت و انرژی بیشتری خواهد گرفت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تشریح آخرین تحولات محاصره غزه و اوضاع معیشتی  آن اظهار داشت: مردم غزه با درک صحیح از حجم توطئه های آمریکا و اسرائیل نسبت به در تنگنا قرار دادن خویش، با یک حرکت خودجوش ، واقعیتهای خوبی را متجلی ساختند.

خالد مشعل با تشریح گفتگوهای خود با مصر ابراز امیدواری کرد که کشورهای عربی و اسلامی ، شرایط سخت مردم غزه را درک کنند. وی از تلاشهای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و رایزنی وی با رئیس جمهور مصر برای رفع محاصره و ارسال مساعدت انسانی به مردم غزه قدردانی و تشکر کرد.

کد مطلب 639139

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