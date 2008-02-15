به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اسامی ‏نامزدهای دریافت جایزه در بخش مسابقه بین‌الملل را به این شرح اعلام کرد:

* طراحی صحنه:‏

هدیه تهرانی "یرما"، سیامک احصایی "ترمینال"، یوری خارکوت "مربای روسی"

* موسیقی:‏

آنکیدو دارش "کشتی شیطان"، واهه هایراپیتان "مسلح شدن"، مهدی فرجپور و شیما زارع‌‏فرد "سودالایادی"

* بازیگر زن:

فاطمه نقوی "کشتی شیطان"، فاطمه معتمد آریا "ترمینال"، افسانه ‏ماهیان و نسیم ادبی "من آلیس نیستم ولی اینجا همه چیز عجیبه"، دبرا لای "ماکاندو"، ‏سهیلا گلستانی "یرما"

* بازیگر مرد:

علی سرابی "ماچیسمو"، ساشا گرساک "راشومون"، بهرام ابراهیمی "امپراتور و آنجلو"، گریگور بگداسریان "مسلح شدن"، ووها بدانک "نوک زبان"، ایوان ‏مامفوف "مربای روسی"

* نمایشنامه‌نویسی (متون غیراقتباسی):

ایوب آقاخانی "امپراتور و آنجلو"، سیامک ‏احصایی "ترمینال"، علیرضا غفاری "من آلیس نیستم ولی اینجا همه چیز عجیبه"

* کارگردان:

رضا گوران "یرما"، یوسیف رایخل گاوز "مربای روسی"، پاول ژیکوت "چه مرد ‏ظالمی"

* بهترین نمایش:‏

"چه مرد ظالمی" لهستان، "ننه دلاور" آلمان، "یرما" ایران

داوری بخش مسابقه بین‌المللی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را ‏دکتر نادر القنه، دکتر الکساندر ساشا دانجروویچ، سعید کشن فلاح، دکتر فرها ناظرزاده ‏کرمانی و دکتر ویلسن هرینکو بر عهده داشتند.

بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با تقدیر و تجلیل هنرمندان این عرصه و مدیران رسانه امروز ساعت 30/18 در تالار وحدت به پایان می‌رسد.