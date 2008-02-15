به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اسامی نامزدهای دریافت جایزه در بخش مسابقه بینالملل را به این شرح اعلام کرد:
* طراحی صحنه:
هدیه تهرانی "یرما"، سیامک احصایی "ترمینال"، یوری خارکوت "مربای روسی"
* موسیقی:
آنکیدو دارش "کشتی شیطان"، واهه هایراپیتان "مسلح شدن"، مهدی فرجپور و شیما زارعفرد "سودالایادی"
* بازیگر زن:
فاطمه نقوی "کشتی شیطان"، فاطمه معتمد آریا "ترمینال"، افسانه ماهیان و نسیم ادبی "من آلیس نیستم ولی اینجا همه چیز عجیبه"، دبرا لای "ماکاندو"، سهیلا گلستانی "یرما"
* بازیگر مرد:
علی سرابی "ماچیسمو"، ساشا گرساک "راشومون"، بهرام ابراهیمی "امپراتور و آنجلو"، گریگور بگداسریان "مسلح شدن"، ووها بدانک "نوک زبان"، ایوان مامفوف "مربای روسی"
* نمایشنامهنویسی (متون غیراقتباسی):
ایوب آقاخانی "امپراتور و آنجلو"، سیامک احصایی "ترمینال"، علیرضا غفاری "من آلیس نیستم ولی اینجا همه چیز عجیبه"
* کارگردان:
رضا گوران "یرما"، یوسیف رایخل گاوز "مربای روسی"، پاول ژیکوت "چه مرد ظالمی"
* بهترین نمایش:
"چه مرد ظالمی" لهستان، "ننه دلاور" آلمان، "یرما" ایران
داوری بخش مسابقه بینالمللی بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را دکتر نادر القنه، دکتر الکساندر ساشا دانجروویچ، سعید کشن فلاح، دکتر فرها ناظرزاده کرمانی و دکتر ویلسن هرینکو بر عهده داشتند.
بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با تقدیر و تجلیل هنرمندان این عرصه و مدیران رسانه امروز ساعت 30/18 در تالار وحدت به پایان میرسد.
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