فدراسیون بین المللی وزنه برداری ورزشکاران ایران را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری دوباره مسابقات وزنه ‌برداری جام محمود نامجو که هشتمین دوره این رقابت ها به حساب می آید، باعث جلب توجه مجدد مسئولان ملی و بین‌المللی این رشته‌ ورزشی به وزنه ‌برداری ایران شده است.

در حالی که مسئولان فدراسیون بین‌المللی و فدراسیون آسیایی به ایران آمده بودند، فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری در گزارش کوتاه از عملکرد فدراسیون وزنه برداری ایران تقدیر کرد.

در این گزارش آمده است: مدیریت جدید فدراسیون وزنه‌برداری ایران تحت ریاست بهرام افشارزاده، مدیر با تجربه و دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک ایران، یک خط جدید در مدیریت این رشته‌ ورزشی به وجود آورده است.

این فدراسیون با کوشش توانسته همراه با قهرمانان بزرگ همچون نصیری و نخبه‌های ملی و بین‌المللی امروزش، هشتمین دوره‌ مسابقه‌های وزنه‌برداری جام نامجو را در تهران احیا کند.

در یک رویداد بزرگ با حضور ورزشکارانی از سراسر دنیا، شرکت کنندگان از مزایا و امکانات سالن لذت می‌برند که منحصرا و به صورت خاص برای وزنه‌برداری است.

تاماش آیان رئیس فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری و عضو کمیته بین‌المللی المپیک با حضور خود مسابقات هشتمین دوره جام محمود نامجو را تحت تاثیر قرار داد. همچنین رئیس IWF از حضور خودش در تهران استفاده کرد تا از دفتر دبیرکل فدراسیون وزنه‌برداری آسیا دیداری داشته باشد.