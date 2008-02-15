به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر فجر اسامی نامزدهای دریافت جایزه را در گرایشهای مختلف بخش تجربههای دانشجویی به این شرح اعلام کرد:
* طراحی صحنه:
رضا رزم "این ملک متروک است"، احمد کچهچیان "تهران 1386"، سجاد افشاریان "ریرا"
* نمایشنامهنویسی:
مصطفی کوشکی "پائیز هزار و سیصد و جنگ"، سجاد افشاریان "ریرا"، احسان فلاحتپیشه "با سری آشفته…"
* بازیگر زن:
انسیه علوی "ریرا"، رسا کجوری "آتسوموری"، تارا فاتحی "با سری آشفته…"
* بازیگر مرد:
محسن نوری "خاندان چنچی"، اصغر پیران "ریرا"، امیر قنبری "با سری آشفته…"
* کارگردان:
عرفان ناظر "خاندان چنچی"، سجاد افشاریان "ریرا"، محمدرضا پورمقدم "آتسوموری"
محمدباقر قهرمانی، محمدرضا خاکی و رحمت امینی داوری این بخش را بر عهده داشتند. بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 17 تا 26 بهمن در بیش از 30 سالن تئاتری در شهر تهران برگزار شد.
نظر شما