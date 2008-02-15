به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر فجر اسامی ‏نامزدهای دریافت جایزه را در گرایش‌های مختلف بخش تجربه‌های دانشجویی به این شرح اعلام کرد:

* طراحی صحنه:

رضا رزم "این ملک متروک است"، احمد کچه‌چیان "تهران 1386"، سجاد ‏افشاریان "ری‌را"

* نمایشنامه‌نویسی:

مصطفی کوشکی "پائیز هزار و سیصد و جنگ"، سجاد افشاریان "ری‌را"، احسان فلاحت‌پیشه "با سری آشفته…"

* بازیگر زن:

انسیه علوی "ری‌را"، رسا کجوری "آتسوموری"، تارا فاتحی "با سری ‏آشفته…"

* بازیگر مرد:

محسن نوری "خاندان چن‌چی"، اصغر پیران "ری‌‌را"، امیر قنبری "با سری ‏آشفته…"

* کارگردان:

عرفان ناظر "خاندان چن‌چی"، سجاد افشاریان "ری‌را"، محمدرضا پورمقدم "آتسوموری"

محمدباقر قهرمانی، محمدرضا خاکی و ‏رحمت امینی داوری این بخش را بر عهده داشتند.‏ بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 17 تا 26 بهمن در بیش از 30 سالن تئاتری در شهر تهران برگزار شد.