این پیروزی متعلق به بازیکنان سپاهان است / از این هم بهتر می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، ژوران ویرا پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل راه آهن با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه اکباتان تهران گفت: زمین چمن ورزشگاه شرایطی نامساعدی داشت و نتوانستیم آن طور که باید و شاید در این زمین بازی کنیم.

وی ادامه داد: با این شرایط بازیکنان سپاهان شجاعانه تلاش کردند و در نهایت پیروزی را به دست آوردند. از دید من این پیروزی متعلق به آنهاست.

سرمربی برزیلی تیم فوتبال سپاهان در خصوص سیستم و روش بازی تیمش گفت: تیم ما روش و بازی را برای خود انتخاب می کند که در نهایت با پیروزی از زمین خارج شود. دراین بین مهم نیست که با روش دفاعی بازی کنیم یا هجومی .

ویرا بازی بازیکنان راه آهن را ستود و گفت: راه آهن بازی خوبی را به نمایش گذاشت تا حدی که با فشار حملات خود تیم ما را به عقب راند. دراین بین بازی تدافعی تیم ما به تیم راه آهن این فضا را داد که راحت تر حمله کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از آنکه مشکل اقامتم در ایران حل شد فقط 3 جلسه با تیم کار کردم. باید برای هماهنگی بیشتر با تیم زمان زیادی را صرف کنم. قطعا شرایط ما هفته به هفته بهتر خواهد شد و می توانیم نتایج بهتر با بازی های زیباتر به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان درخصوص فوتبال ایران گفت: بازیکنان ایرانی با تکنیک و خوب بازی می کنند اما در بازی امروز با توجه به شرایط زمین آنها با عشق و علاقه کار کردند و از ابتدا تا انتهای بازی با دوندگی بالا کاستی ها خود را جبران کردند.