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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۱۴

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رشید شریفی مدال طلای دسته 105+ کیلوگرم را برگردن آویخت

رشید شریفی مدال طلای دسته 105+ کیلوگرم را برگردن آویخت

جدال وزنه برداران دسته فوق سنگین رقابت های بین المللی جام نامجو با قهرمانی رشید شریفی و نایب قهرمانی محمد صالحی نمایندگان کشورمان به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین و آخرین روز از رقابت های وزنه برداری جام محمود نامجو، وزنه برداران دسته 105+ کیلوگرم در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف هم رفتند که طی آن رشید شریفی نماینده کشورمان با مجموع 415 کیلوگرم عنوان قهرمانی این دسته را به خود اختصاص داد و محمد صالحی نیز با مجموع 402 کیلوگرم نایب قهرمان شد.

برپایه این گزارش، نتایج حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع نفرات برتر دسته 105+ کیلوگرم به شرح زیر است:
نفر اول:
رشید شریفی ایران یکضرب: 185کیلوگرم، دوضرب : 230 کیلوگرم، مجموع 415 کیلوگرم
نفر دوم:
محمد صالحی ازایران یکضرب: 182کیلوگرم، دوضرب : 220 کیلوگرم، مجموع 402 کیلوگرم
نفر سوم:
آیدن ممدوف از آذربایجان یکضرب: 160 کیلوگرم، دوضرب: 190 کیلوگرم، مجموع 350 کیلوگرم

کد مطلب 639152

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