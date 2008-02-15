تیم برتر بودیم اما باختیم / کسر امتیاز از پرسپولیس به سپاهان کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل سپاهان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه اکباتان تهران گفت: تیم ما بازی خوبی را به نمایش گذاشت اما چه سود که نتوانست نتیجه بازی را از آن خود کند. در فوتبال نتیجه گرای ایران حتما باید پیروزی را از آن خود کنید تا کارتان به چشم بیاید.

وی ادامه داد: ما تیم سپاهان که یکی از بهترین تیمهای آسیاست را 45 دقیقه تحت فشار قرار دادیم اما با بدشانسی موقعیت های ما به ثمر نرسید اما تیم سپاهان از تک موقعیت خود نهایت استفاده را برد.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با قدردانی از تلاش بازیکنانش گفت: بازیکنان راه آهن با توجه به شرایط نامساعد زمین تلاش زیادی را به خرج دادند و از جان مایه گذاشتند. اما در زدن ضربات آخر دقت عمل نداشتند و باعث شدند شانس های زیاد گلزنی را از دست بدهیم.

میثاقیان ادامه داد: تیم ما بارها صاحب موقعیت گلزنی شد اما به گل نرسید اما در طرف مقابل تیم سپاهان یک شوت زد که با برخورد با 8 بازیکن وارد دروازه راه آهن شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کسر 6 امتیاز از تیم پرسپولیس سپاهان انگیزه مضاعفی یافته بود تا هر طور شده نتیجه بازی امروز را از آن خود کند و اختلاف امتیازات خود با پرسپولیس را به حداقل برساند. آنها یکی از بهترین بازی های خود را به نمایش گذاشتند و تلاش زیادی کردند تا هر طور شده 3 امتیاز بازی را به دست بیاورند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن افزود: امروز سپاهان بد بازی نکرد بلکه این تیم راه آهن بود که با عملکرد خوب خود به حریف فشار زیادی وارد کرد و این تیم را ناچار به دفاع کرد. من تا به امروز ندیده بودم تیمی مقابل سپاهان چنین بازی را به نمایش بگذارد و تا به این اندازه تیم مدعی چون سپاهان را تحت فشار قرار دهد.

میثاقیان در خصوص این که چرا تیمش برای حمله روی دروازه سپاهان برنامه خاصی نداشت، گفت: در این زمین نمی شود برنامه خاصی داشت حتی تیم سپاهان نیز که امروز پیروز از زمین خارج شد برنامه ویژه ای برای حمله به روی دروازه راه آهن نداشت.

وی تاکید کرد: امروز راه آهن تیم برتر مسابقات بود اما روی اتفاق و بدشانسی نتوانست نتیجه لازم را به دست آورد.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن تاکید کرد: زمین مسابقه تاثیر منفی روی بازی هر دو تیم گذاشته بود اما چاره ای نیست زیرا در این هوا شرایط زمین از این بهتر نمی تواند باشد.