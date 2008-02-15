مناسبات سوریه با ایران چون کوه استوار است/ شهادت عماد مغنیه برای سوریه یک ضایعه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با فاروق الشرع معاون اول رئیس جمهور سوریه دیدار و پیرامون مسائل مورد علاقه واوضاع منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

متکی در این دیدار با اشاره به شهادت عماد مغنیه اظهار داشت: شهادت عماد مغنیه موجب شکوفایی و رشد بیداری اسلامی در منطقه خواهد شد. وی تاکید کرد : هوشیاری کشورهای منطقه در مقابل شطینت های مذبوحانه رژیم صهیونیستی بیش از پیش ضرورت دارد.



وزیر امور خارجه کشورمان با ارزیابی رخدادهای سال 2008 گفت : دولتمردان آمریکا و اسرائیل در سال 2008 با چالشهای متوالی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و امنیتی در داخل و خارج مواجه و با ناامیدها و ناکامیهای بیشتری روبرو خواهند شد.

متکی در خصوص تحولات فلسطین خاطرنشان کرد: سیاست فشار محاصره و گرسنه نگه داشتن مردم غزه و سیاست آرام نگه داشتن کرانه غربی، یک خط مشی شکست خورده آمریکا واسرائیل است وحرکت های مردمی فلسطین واقعیتهای اراده راسخ آنان را متبلور ساخت.

وزیر امورخارجه کشورمان درباره مناسبات ایران ، سوریه وعراق گفت: همکاریهای ایران ، سوریه وعراق در خصوص کمک به مردم و موسسات دمکراتیک و ثبات و امنیت عراق می تواند ثمر بخش و سازنده باشد.

فاروق الشرع نیزدراین دیداربا اشاره به اینکه شهادت عماد مغنیه برای سوریه نیزیک ضایعه بود، تاکید کرد: اینگونه رویکردها ثمری برای آنان (تروریستها) به همراه نخواهد داشت و حرکتهای جنایت کارانه و بزدلانه محکوم است.

معاون اول رئیس جمهور سوریه با تشریح دستورها و خط مشی های صادره بوش رئیس جمهور آمریکا نسبت به سوریه اظهار داشت: خط مشی های متعدد آقای بوش نسبت به سوریه بدور از واقعیت های جاری و ناشی از نگرش های فزون طلبانه آمریکا است.

فاروق الشرع با اشاره به سیاست های مشکوک اسرائیل تصریح کرد: ایجاد شک وتردید بین سوریه و ایران ، از سیاست های ناموفق اسرائیل است ، سوریه همواره بر این دیدگاه که قوت مناسبات دو کشور موجب استحکام امنیت و توسعه فیمابین تهران ، دمشق و منطقه خواهد شد تاکید دارد .

وی تاکید کرد : رایزنیهای مستمر و برگزاری کمیته های مشترک که بزودی در دمشق برگزار می گردد این راهبرد را هر چه بیشتر نشان می دهد.