مقاومت سپاسی در بازی امروز از فرصت ها خوب استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامحسین پیروانی عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل صبا باتری در جمع خبرنگاران افزود: امروز صبا باتری به طور مستمر حمله می کرد و بازیکنان مقاومت نیز توانستد از فضاهای خالی پشت دفاع صبا به خوبی استفاده کند.

وی بیان داشت: قبل از بازی به تیم گفته بودم که باید این دیدار را به منزله جام حذفی دید که اگر بازی را واگذار کنیم با شرایط سختی مواجه خواهیم شد.

مقاومت سپاسی عصر امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز در مصاف با صبا باتری با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.

در این بازی سوشا مکانی در دقیقه چهار، رضا خالقی فر در دقیقه 61، بهمن طهماسبی در دقیقه 47 برای مقاومت و بابک حاتمی در دقیقه49 برای صبا باتری گلزنی کردند.

همچنین یحیی گل محمدی، حمید فرزانه و محسن بیات از تیم صبا باتری و علی محمد دهقان، محمود محمدی و محمد موسوی از تیم مقاومت کارت زرد گرفتند و ابوالفضل حاجی زاده نیز از تیم صبا باتری از زمین اخراج شد.

سرمربی تیم صبا باتری نیز در انتهای دیدار از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کرد.