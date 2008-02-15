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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۴۱

هفته بیست و یکم لیگ برتر؛

پیروزی پرسپولیس برابر پیکان در پایان نیمه اول

پیروزی پرسپولیس برابر پیکان در پایان نیمه اول

تیم فوتبال پرسپولیس تهران در پایان نیمه اول دیدار هفته بیستم و یکم خود برابر پیکان تهران به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از روز نخست هفته بیستم و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم های پیکان و پرسپولیس از ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه آزادی تهران برابر همدیگر صف آرایی کردند که در پایان نیمه اول این مسابقه شاگردان افشین قطبی با نتیجه یک بر صفر برابر میزبان خود به پیروزی دست یافتند.

برپایه این گزارش، در این دیدار ماته مهاجم کروات تیم فوتبال پرسپولیس در دقیقه 19 گل برتری تیمش را به ثمر رساند.

قضاوت این دیدار برعهده البرز حاجی پور است که به مصطفی مهدیزاده و میثم رضاپور از تیم پیکان و محمد نصرتی و کریم باقری از تیم پرسپولیس در نیمه اول کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 639161

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