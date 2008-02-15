گزارش مهر از آخرین وضعیت 24 فاز پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر تاسیسات و پایگاه های برداشت گاز در میانه آبهای خلیج فارس و در فاصله 100 تا 110 کیلومتری با دریا شبانه روز فعالند تا با انتقال گاز از حوضچه مشترک ایران و قطر به مساحت 9700 کیلومتر مربع خوراک تاسیسات و فازهای پالایشگاهی در محدوده منطقه ویژه را تهیه کنند.

به گفته مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس این منطقه در 5 سال آینده به نقطه اوج خود رسیده و 24 فاز پالایشگاهی فعال ( معادل 28 فاز) به همراه فازهای متعدد پتروشیمی و سایر صنایع وابسته و مرتبط را در درون خود جای می دهد.

مخزن گازی پارس جنوبی بزرگترین مخزن شناخته شده گاز در جهان است که 14 هزار میلیارد متر مکعب گاز و 18 میلیارد بشکه میعانات گازی یعنی حدود 8 درصد از کل منابع گازی در جهان را در خود جای داده است.

پیش بینی ها حاکی از آن است که مجموع سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در 24 فاز پالایشگاهی، دهها فاز پتروشیمی و سایر صنایع مختلط سنگین و نیمه سنگین، دریایی و مرتبط که تا چند سال آینده به طور کامل تحقق می یابد به بیش از 50 میلیارد دلار برسد.

این در حالی است که در سند چشم انداز طراحی شده سالانه 40 میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت. از مجموع 24 فاز پالایشگاهی ( معادل 28 فاز) در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال حاضر 5 فاز پالایشگاهی فعال است. طبق استانداردهای موجود به طور میانگین به ازای هر فاز یک سکو و حداقل 10 حلقه چاه فعال در دریا وجود دارد که گاز و میعانات گازی موجود در مخزن پارس جنوبی را به همراه آب شور از طریق خطوط لوله 36 اینچی به منطقه ویژه وارد می کند.

فاز یک

عملیات توسعه فاز اول پارس جنوبی در بهمن ماه سال 1376 با سرمایه گذاری 910 میلیون دلار و به روش بیع متقابل به شرکت ایرانی پترو پارس واگذار شد. طرح توسعه فاز یک به منظور برداشت روزانه 28 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و با هدف تولید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، تولید روزانه 40 هزار بشکه میعانات گازی و تولید روزانه 200 تن گوگرد طراحی و اجرا شد.

عملیات راه اندازی این فاز در تیرماه سال 1382 آغاز و در آبان ماه سال 1383 مورد بهره برداری قرار گرفت.

فازهای 2 و 3

طرح توسعه فازهای 2 و 3 نیز به منظور برداشت روزانه 56 متر مکعب گاز و با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در مهرماه 1376 با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیارد دلار به روش بیع متقابل به کنسرسیوم شرکتهای توتال فرانسه، پترو ناس مالزی و گاز پروم روسیه با مدیریت شرکت توتال پارس جنوبی سپرده شد تا در بهمن ماه سال 1381 سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران این فازها را به طور رسمی افتتاح کند.

فارهای 4 و 5

در ادامه و در سال 84 روند توسعه منطقه ویژه پارس جنوبی کماکان ادامه داشت و با حضور شرکت انی ایتالیا ، پترو پارس و نیکو 27 فروردین ماه دو فاز 5 و 4 هم با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی و تولید سالیانه یک میلیون تن اتان به همراه تولید سالیانه یک میلیون و پنجاه هزار تن گاز مایع ( پروپان و بوتان) به منظور صادرات وارد مدار تولید شدند.

فازهای 6، 7 و 8

اما طرح توسعه فازهای 6 و 7و 8 که به منظور برداشت روزانه 104 میلیون متر مکعب گاز ترش و خشک طراحی شده، برای تولید روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز ترش و خشک، تولید روزانه 158 هزار بشکه میعانات گازی و 1.6 میلیون تن گاز مایع پروپان و بوتان جهت صادرات طراحی شده است.

گاز ترش استحصال شده از این فازها از طریق یک خط لوله 56 اینچی به طول 512 کیلومتر به میدان تفتی آغاجاری در خوزستان انتقال و به منظور ازدیاد ضریب برداشت نفت از مخزن به این میادین تزریق می شود.و

کارکرد این فازها به منظور تزریق گاز ترش به میادین نفتی آغاجاری است که در تیرماه 1379 با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد و 964 میلیون دلار به صورت بیع متقابل به شرکت ایرانی پترو پارس واگذار شد.

فازهای 9 و 10

عملیات توسعه فازهای 9 و 10 نیز در شهریور ماه 1381 با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیارد دلار به صورت ( EPCC ) شامل مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی به روش تامین مالی پروژه های ( فاینانس) به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای LG کره جنوبی، شرکت مهندسی و ساختمان نفت ( DIEC ) و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران واگذار شد.

طرح توسعه فازهای 9 و 10 به منظور برداشت روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز طبیعی طراحی و در حال اجراست و بنا به گفته مسئولان سال آینده به مدار تولید می آید.

فاز 11

فاز 11 پارس جنوبی به منظور تامین گاز ترش مورد نیاز واحد پارس " ال ان جی" طراحی و اجرا خواهد شد. طراحی اولیه این فاز توسط شرکت توتال و پتروناس به منظور تولید گاز از میدان پارس جنوبی به میزان 2000 میلیون فوت مکعب در روز، گاز ترش استحصالی جهت خوراک واحدهای ال ان جی و استحصال میعانات گازی سنگین به میزان 70 هزار بشکه در روز انجام شده است.

فاز 12

از سوی دیگر فاز 12 به منظور تولید روزانه 3 هزار میلیون فوت مکعب گاز از مخزن طراحی و اجرا خواهد شد. طرح توسعه این فاز در مرداد ماه سال 1384 با هدف تولید روزانه 78 میلیون متر مکعب گاز طبیعی جهت تزریق به خط لوله ششم گاز کشور و یا تحویل بخشی از آن به صورت غنی و ترش به واحدهای مایع سازی ایران ال ان جی، همچنین تولید روزانه 110 هزار بشکه میعانات گازی سنگین و 750 تن گوگرد دانه بندی شده در روز به شرکت پترو پارس واگذار شد.

فازهای 13 و 14

اما فاز 13 به منظور تامین گاز ترش مورد نیاز واحد " persian LNG " طراحی و اجرا خواهد شد. ساخت این فاز به شرکتهای شل و رپسول واگذار شده است.

فاز 14 نیز به روش ( EPSCC ) طراحی، تدارک و تامین، ساخت و راه اندازی و با به کار گرفتن پیمانکاران و سازندگان ایرانی به میزان حدقل 15 درصد ارزش قرارداد اجرا خواهد شد.

ظرفیت تولید فازهای 13 و 14 معادل 3 فاز پالایشگاهی است و تولید گاز میدان پارس جنوبی به میزان 3 هزار میلیون فوت مکعب در روز، تولید گاز ترش استحصالی جهت خوراک واحدهای به میزان 2800 میلیون فوت مکعب در روز و استحصال میعانات گازی سنگین به میزان 105 هزار بشکه در روز از اهداف این پروژه است.

فازهای 15 و 16

اجرای پروژه های 15 و 16 پارس جنوبی نیز به قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان رهبر کنسرسیوم و مسئول بخش خشکی و شرکتهای مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شرکت صفا و شرکت ایزوایکو برابخش دریا واگذار شده است.

از جمله اهداف این طرح می توان به تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی، تولید سالیانه 1.05 میلیون تن گاز مایع LPG ، تولید سالیانه یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی اشاره کرد.

فازهای 17 و 18

اجرای پروژه فازهای 17 و 18 نیز به سازمان گسترش و نوسازی ایران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، تولید 80 هزار بشکه میعانات گازی، تولید روزانه 400 تن گوگرد و یک میلیون تن اتان و 1.05 میلیون تن گاز مایع پروپان و بوتان واگذار شده است.

فازهای 19 تا 21

همچنین فازهای 19 ، 20 و 21 نیز به روش بیع متقابل و با به کار گرفتن پیمانکاران و سازندگان ایرانی با هدف تولید روزانه 80 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده برای شبکه مصرف داخل، بازیافت سالیانه حداقل 1.6 میلیون تن اتان قابل مصرف در صنایع پتروشیمی، بازیافت سالیانه حداقل 1.6 میلیون تن گاز مایع مرغوب جهت صادرات و تولید روزانه 120 هزار بشکه میعانات گازی تثبیت و گوگرد زدایی شده جهت صادرات به همراه بازیافت روزانه 750 تن گوگرد اجرا خواهد شد.

فازهای 22 تا 24

همچنین طرح توسعه فازهای 22، 23 و 24 میدان گازی پارس جنوبی به روش طراحی، تدارک و تامین، احداث و راه اندازی به صورت بیع متقابل و با به کار گرفتن پیمانکاران و سازندگان ایرانی برای تامین 75 میلیون متر مکعب تصفیه شده برای شبکه مصرف داخلی، بازیافت سالیانه حداقل 1.5 میلیون تن اتان قابل مصرف در صنایع پتروشیمی، بازیافت سالیانه حداقل 1.5 میلیون تن گاز مایع جهت صادرات و تولید روزانه 110 هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات به اجرا درخواهد آمد.

به گزارش مهر، مجلس هم که این روزها بودجه سال 87 را در دست بررسی و تصویب دارد، دو روز قبل مصوب کرد 3 درصد از ارزش نفت خام تولیدی در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرحهای استخراج و تولید نفت و گاز پارس جنوبی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد. مسئولان اجرایی معتقدند که این تصمیم مجلس توسعه میدان پارس جنوبی را شتاب خواهد بخشید.