به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد مهندس محمدرضا جعفری جلوه در مجتمع فرهنگی آزادی تهران افزود: "تجلی اراده ملی در یک منظر یعنی فراهم شدن چنین فضاها، فرصت ها و مکان هائی برای نمایش فیلم در کشور و چنین سینمایی. سینما آزادی و اینگونه سالن ها یکی از نمادهای تجلی اراده ملی هستند یا به تعبیر دیگر می توان آنها را نمادی از تحقق اراده ملی دانست."

وی تصریح کرد: "اما باید توجه داشت که سالن خوب نیازمند فیلم خوب است. آثاری مناسب برای مخاطبین بیشمار شایسته ای که در این سرزمین دلسپرده یک سینمای بالنده اند. سالن خوب و فیلم خوب، این دو نسبت و رابطه ی متقابلی دارند؛ یکی حق سینماگر سخت کوش این کشور است که از سالنی خوب برای عرضه کردن ایده، اثر و محصول خود برخوردار باشد و دیگری حق مخاطب است."

مهندی جعفری جلوه ادامه داد: "فیلم خوب یعنی فیلمی که یک هنرمند سینماگر برای تعالی مخاطب و خانواده اش و توسعه، رشد و شکوفایی جامعه و سرزمین وی فراهم کند. به تعبیر دیگر این مسئله نمایانگر حق و تکلیف متقابل این دو گروه است. سینماگران در این امر هم ذی حق اند و هم مکلف. مدیران هم به نمایندگی از قاطبه مردم و جامعه از دو منظر مکلفند؛ مکلف به استیفای حقوق مردم و فراهم کردن فرصت های خوب برای سینماگران."

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه کلان برنامه همه جانبه نگر در دستور کار مدیریت سینمای کشور قرار دارد، اظهار داشت: "این سه کلان برنامه به فیلم خوب، سالن خوب و اکران خوب منتهی می شوند و بدون هر یک از این ها، کار کامل نیست. فیلم خوب یعنی اثری جذاب از لحاظ مفهومی و بصری، اثری فراگیر که طیف وسیعی از مخاطبان را در بر می گیرد."

معاونت سینمایی طیف وسیع مخاطبان را چنین تشریح کرد: "این مخاطبان در وهله نخست کسانی هستند که در یک مختصات جغرافیایی و تاریخی یعنی ایران اسلامی زندگی می کنند و به دنبال آن ها، مخاطبانی که تشنه فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی هستند. مخاطبانی دلسپرده آثار گرانسنگ سینمای این سرزمین، برای بهره برداری در منطقه، آسیا و جهان اسلام. حتی مخاطبانی در طیف گسترده کشورهای جنوب یعنی سه قاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و همچنین طیفی وسیع از مخاطبان جهانی که تشنه یک سینمای دیگر هستند و ایران یکی از مستعدترین مناطق پدیدایی، تبلور و بالندگی چنین سینمایی است. تا به امروز نیز این مسئله را اثبات کرده به ویژه در سه دهه پس از انقلاب اسلامی که این سینما در حیات نوین خود به سر می برد."

وی در ادامه یادآور شد: "فیلم خوب دارای دو جذابیت همزمان است یکی توانایی تأثیر بر طیف وسیعی از مخاطبان یا به عبارتی دیگر فراگیری و دیگر استحکام در مضامین و مفاهیم؛ چنین فیلمی است که مخاطبان بسیاری را به سینما می کشاند. به سالن خوب که تعریف مشخصی دارد، فضایی مطبوع و متناسب هم از نظر کمی و به تعداد کافی و هم از نظر کیفی درخور و شأن آثار سینمایی خوب تولید شده."

مهندس جعفری جلوه تصریح کرد: "در حال حاضر اگر در کشور از حداکثر 300 سالن به عنوان سالن های نمایش فیلم فعال برخورداریم، باید بدانیم که به حداقل دو برابر این ظرفیت در سال های نزدیک نیازمندیم. دست یافتن به چنین کمیتی عزم ملی می خواهد یعنی سالن هایی با امکانات سمعی و بصری متناسب و امکانات جانبی پاسخگو به نیازهای مخاطبان و دلپذیر برای آنها. کیفیتی که باعث شود مخاطب تنها برای تماشای فیلم به سالن نیاید بلکه برای دیدن سالن نمایش فیلم و گذران وقت شریف خود و خانواده اش در چنین فضایی نیز انگیزه داشته باشد."

معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اضافه کرد: "البته اگر فضاهای نمایش فیلم در کشور آمیخته با معماری اصیل بومی، ایرانی و اسلامی باشند و یا به تعبیری دیگر زمینه بومی شدن این سازه های مدرن در کشور فراهم شود، علاقه مخاطبان برای حضور در سینما بیشتر خواهد شد که این مسئله از ویژگی های برنامه فرهنگی ماست و به آن توجه جدی شده و خواهد شد."

مهندس جعفری جلوه در خصوص برنامه اکران خوب گفت: "برنامه اکران خوب، از یک سو ایجاد فرصت برای اکران فیلم های بیشتر و از سوی دیگر ایجاد فرصتی فراگیر برای آثار سینمایی است تا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند ارتباط گسترده ای با مخاطبین سراسر کشور برقرار کنند. یعنی کاهش طولی اکران و همزمان افزایش عرضی آن؛ این برنامه حاوی توزیع فرصت های بیشتر و برابر برای مردم است و نگاهی معطوف به عدالت برای مخاطبان در بردارد."

وی یادآور شد: "در این برنامه حمایت از فیلم های نیازمند به یاری در مرحله پخش، جای می گیرد. می دانیم سینمادار به عنوان یک رکن فعال در سینمای کشور به بازگشت حداقلی سرمایه و رونق نسبی چرخه اقتصادی کار خود و سودآوری این خدمت و فعالیت می اندیشد و می بایست بیاندیشد. ما باید فضا و شرایطی را فراهم کنیم تا آثار فاخر فرهنگی و ارزشمند، آثاری که گاه سینمادار دغدغه عرضه کردن آن ها را دارد و نگران از کاستی مخاطب است از طریق یک نگاه حمایتی و یارانه معطوف به مخاطب، فرصت عرضه و پخش بیابند و از تعامل با مخاطبان به دور نمانند."

مهندس جعفری جلوه یادآور شد: "البته برنامه اکران خوب، طیف گستره ای از فعالیت ها را در بر می گیرد که بازگشایی ریز آن ها در این فرصت نمی گنجد و در این زمینه صحبت شده و خواهد شد."

معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص دیگر وجه بخش تجلی اراده ملی ادامه داد: "همانطور که مشاهده کردیم دستگاه ها و بخش های مختلف فعال در کشور از منظر خویش آثاری را برگزیدند و جوایزی را اهدا کردند. این مسائه یعنی تعریف نسبت سینما با مجموعه دستگاه هایی که در توسعه همه جانبه کشور ذی نقش هستند و یا به تعبیری دیگر مجموعه کسانی که از سینما در فعالیت خود ذی نفع هستند و از این هنر-صنعت انتظار جدی دارند. بعلاوه از سینما به عنوان یک رسانه برتر و قدرتمند در جهت ایجاد و تکوین افکار عمومی، ترغیب و تقویت آن و ایجاد عزمی ملی در گرایش به سمت و سوی مورد نظر، مطالباتی دارند."

وی در ادامه عنوان کرد: "این مسئله یعنی نفع بردن دستگاه های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی و همه بخش های فعال در توسعه همه جانبه کشور از سینما، وزارتخانه های متنوع، دستگاه ها، نهادها و موسسات مختلف با نام های گوناگون در قوای مجریه، قضائیه و مقننه و نهادهای نظامی، انتظامی و ... پس ذی نفعان بسیاری از سینما بهره مند هستند که بیش از اینکه تا امروز و صرفاً در چنین جایگاه و آیین نمادین ایفای نقش کنند باید حاضر، پشتیبان و نقش آفرین باشند."

مهندس جلوه خاطرنشان کرد: "یعنی بین ذی نفعان از سینما و ذی نقشان در سینما رابطه متقابلی هست و باید باشد. همه این دستگاه ها که بخش کوچکی از آن ها را در این مراسم می بینیم، می بایست اقدامات و برنامه ریزی های گسترده تر و نافذتری در سینما انجام دهند و از مرحله پیش از تولید و در تولید آثار، ذی نقش باشند و ایفای نقش کنند."

جعفری جلوه با اشاره به سفر اخیر خود به آمریکای لاتین و دو کشور کلمبیا و برزیل تصریح کرد: "این سفر نمادین زمینه ای بود برای ایجاد تعامل با یکی از لایه های اصلی مخاطبان خارجی سینمای کشور؛ یعنی مردم کشورهای جنوب که دلسپرده سینمای ایران هستند و مصالح، منافع، دردها و اهدافی مشترک با ایران و سینمای ایران دارند. در برزیل طرحی با عنوان (برزیل بیشتر، برای برزیلی های بیشتر) آماده اجرا بود با اهداف فراگیر کردن دو رسانه توانمند کتاب و سینما."

معاونت سینمایی توضیح داد: "این طرح، طرحی حمایتی و همه جانبه است برای گسترش مخاطبان این دو عرصه با فراخوانی جدی رئیس جمهور از اصلی ترین نهادهای صنعتی و اقتصادی کشور برزیل برای هم قسم شدن با وزارت فرهنگ و متولیان عرصه های یادشده و سرمایه گذاری وسیع در تولید، توزیع و پخش فراگیر کتاب و سینما و یاری فرهنگ از طریق حمایت از تولید محتوا، توسعه فضاهای نمایش فیلم و حمایت از تولیدات از مرحله پیش تولید تا پخش و حتی اکران جهانی."

مهندی جعفری جلوه افزود: "چنین نگاهی برای کشور ما نیز که شباهت های بسیاری با اینگونه کشورها دارد باید مطرح شود و دستگاه های اجرایی و کلیه نهادهای فعال در توسعه همه جانبه کشور بیش از این آستین را برای تعالی سینمای ملی بالا بزنند و سرمایه خود را به عرصه آورند. اعم از نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی که مشارکت یکی از این نهادهای خصوصی را در جشنواره بیست و ششم شاهد بودیم و در اختتامیه نمود یافت. امیدوارم الگویی برای دیگر نهادها به ویژه های نهادهای دولتی و عمومی باشد."

وی با اشاره به اینکه کتابی تحت عنوان "طرحی برای اکنون" با موضوع رابطه بین ذی نفعان از سینما و ذی نقشان در سینما توسط معاونت امور سینمایی به نگارش درآمده، اظهار داشت: "این کتاب در آستانه عرضه است و فرا راه ما خواهد بود برای وصولی سریع تر و موثرتر به سینمای ملی. شرح جامع تکالیف همه دستگاه های کشور به میزان بضاعت ما در این کتاب آمده و البته معترف هستیم به نقائص خود در اندیشه، نگاه و نگارش. اما کوشیده ایم تا حداکثر امکان، این نقش ها و تکالیف را تعریف کنیم و این تعاریف می تواند راههای همگرایی، همافزایی و وصول به سینمای ملی را تشریح کند."

جعفری جلوه ادامه داد: "از سینمای ملی نام برده شد؛ اجازه دهید ابراز خوشحالی عمیق داشته باشم از توجه جشنواره فیلم فجر به سینمای ملی، یعنی سینمایی شرقی، دینی و ایرانی. این سه را بارها تکرار کرده ام و تأکید داشته ام. سه مولفه جدایی ناپذیر برای سینمای کشور هم در مفهوم و مظروف و هم در ظرف و نحوه ارائه؛ یعنی هم در شکل و هم در محتوا."

وی خاطرنشان کرد: "چنین سینمایی گفتمانی غالب را شکل می دهد و آرام آرام در حال نشر، بسط و گسترش در تولیدات و محصولات سینمای ایران است و در نگاه جشنواره های مهم و محوری فیلم کشور نیز به ویژه جشنواره بین المللی فیلم فجر متجلی شده است. در جشنواره بیست و ششم این نگاه، نشان و جایزه ویژه آن یعنی سیمرغ زرین نهادینه تر شد. نشانی که از سال گذشته به جشنواره آمد و در این دوره جایگاه دقیق تر خود را یافت."

معاونت سینمایی در ادامه افزود: "خوشحالم از اهداء طبیعی و خودخواسته این جایزه به عنوان "ارزشمندترین جایزه جشنواره فیلم فجر" توسط هیئت محترم داوران بخش سودای سیمرغ به یک اثر شکوهمند و متواضع در عرصه سینمای حماسه، عشق یا سینمای دفاع مقدس؛ یعنی فیلم "فرزند خاک" که این جایزه به کارگردان و تهیه کننده این اثر تقدیم شد. این نشانه بسیار گویا و درخشان در جشنواره بیست و ششم باعث مباهات ماست. توجه طبیعی به یک سینمای حماسی و پهلوانانه و سینمایی معطوف به عشق و به عبارتی دیگر، سینمایی مشحون از تبلور نور و معرفت و غرور ملی و تمدنی که در چشم داوران جشنواره نشست و برگزیده شد."

مهندس جعفری جلوه در ادامه اضافه کرد: "در پایان به همه مدیران و دست اندرکارانی که جشنواره بیست و ششم فیلم فجر را در شرایطی بسیار ویژه و صعب که همگان می دانیم، رقم زدند و اگر نبود توکل، تدبیر، پایمردی، صلابت و صبوری این مدیران به ویژه دبیر جشنواره، همکاران و همیارانش در دبیرخانه جشنواره و هیئت های مختلف انتخاب و داوری، این راه طی نمی شد."

وی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن تقدیر ویژه و اهداء هدیه ای نمادین با عرض خیر مقدم به استاد جمشید مشایخی، هنرمندی که در جمع میهمانان تجلی اراده ملی حضور داشت، افزود: "خدمت جناب آقای مشایخی پهلوان با کمال و متواضع سینمای ایران که به شایستگی وی را "کمال الملک" سینما نامیده اند خیر مقدم می گویم. البته کمال الملک یکی از میان نقش های بیشمار نهفته در وجود این هنرمند بوده و هست که متجلی شده، همچنان که در او نهفته است بسیاری نقش های خیال انگیز دیگر."

معاونت سینمایی ادامه داد: "برای او آرزوی سلامتی و عمر باعزت می کنیم و از خداوند مسئلت می داریم چنین گوهرانی را برای ما سالیان دراز محفوظ بدارد تا نقش های نهفته را یکی پس از دیگری به چشم کشانند و الهام بخش این و آن به ویژه جوانان باشند."

وی در پایان به عنوان یک مثال از پشتیبانی دیگر دستگاه ها و روابط بین بخشی سینما و آن عرصه ها، از اختصاص حداقل 10 میلیارد ریال بودجه در سال 87 توسط دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از فیلمسازان خبر داد.