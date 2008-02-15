به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه کل کشور اظهار داشت : بودجه نفتی ذاتا تورم زا است . سیاست های استفاده عجولانه از درآمد ارزی نفت در ایران سابقه دار است .

وی خاطر نشان کرد : بنده سال 84 در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص بیماری هلندی در اقتصاد ایران تذکر دادم و آن زمان کمیسیون تلفیق 5 هزار میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرده بود که خوشحال شدیم این موضوع شدت تورم را کاهش می دهد اما در جلسه علنی مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان برگشت و آثار تورمی آن را مشاهده کردیم.

وی افزود : بیماری هلندی رژیم شاه را با تورم و رکود همراه کرد همان زمان عرض کردم خبث طینت شاه با ایمان و صلابت آقای احمدی نژاد نقطه مقابل هستند اما سیاست یکی شد نتیجه هم یکی می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: اتکا به نفت متاسفانه هر روز بیشتر می شود ، اتکا منابع بودجه عمومی به نفت در سال83، 43 درصد ، سال 84 ، 44 درصد ، سال 85 ، 59 درصد و سال 86، 50.4 درصد بوده و سال آینده نیز 59 درصد خواهد شد.

وی افزود: مصرف دلارهای نفتی نیز در سال 83، 22 دلار، سال 84، 26.7 دلار، سال 85، 36 دلار، سال 86، 36 دلار بوده و سال 87، 46.7 دلار خواهد بود و این اتکا به نفت بیماری هلندی را سال آینده تشدید خواهد کرد.

وی در خصوص افزایش اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه اظهار داشت: نفع نداشتن ناشی از تاخیر در بهره برداری از طرح های نیمه تمام وحشتناک است.

توکلی با اشاره به اینکه در سال 85 طول دوره احداث طرح های عمرانی راهسازی دو سال اضافه شد، اظهار داشت: به رغم افزایش بودجه اتمام این طرح ها چون مصالح و تجهیزات و مدیریت و برنامه ریزی همساز نبود به طول انجامید و باعث تورم بیشتر شد.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنم برای مقابله با رشد افسار گسیخته تورم در سال آینده 5 هزار میلیارد تومان کمتر از حساب ذخیره ارزی برداشت شود.

وی با تاکید بر اینکه در 11 سال گذشته به طور متوسط جذب بودجه عمرانی 73 درصد بوده است، گفت: اگر این نرخ را برای سال آینده در نظر بگیریم رقم بودجه عمرانی باید 17 هزار و 800 میلیارد تومان باشد و نه 24 هزار میلیارد تومان یاد شده در لایحه بودجه.

توکلی تصریح کرد: قول هایی که بدون ارزیابی داده شده غلط است و برخلاف مصالح ملی و قانونی است . وقتی دولت جدول می دهد و تعدادی از طرح ها را بدون مطالعه برای دریافت بودجه مطرح می کند برخلاف برنامه است ، چون طرح ها باید مطالعه شده باشد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه کسری بودجه در سال آینده حتمی است گفت : در سال 86 حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت پس از اصلاحات 96 هزار میلیارد ریال بوده است و این در حالی است که پیشنهاد شده در سال 87 حقوق و مزایای مستمر کارکنان 92 هزار میلیارد ریال شود که این یعنی تعدادی از کارمندان دولت در سال آینده حقوق نگیرند و یا از اول فروردین صد هزار نفر از کارکنان دولت بازنشسته شوند.

توکلی با تاکید بر اینکه در بخش واردات بنزین و گازوئیل نیز حتما کسری بودجه خواهیم داشت ، تصریح کرد: در حالی که در سال 86 دولت 3.3 میلیارد دلار برای واردات سوخت پیش بینی کرده بود به شکل غیرقانونی 6.4 میلیارد دلار وارد کرد.

وی افزود: این در حالی است که دولت برای سال 87 حدود 3 میلیارد دلار را برای واردات سوخت پیش بینی کرده که غیر قابل قبول است.

توکلی با بیان اینکه دولت موظف است طبق قانون مدیریت مصرف سوخت با تدابیر تازه تا سال 91 قیمت سوخت را آزاد کند گفت: این در حالی است که مشاهده می کنیم دولت برای افزایش قیمت سوخت برای سال آینده تدبیری نیاندیشده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در عین حال گفت : لایحه دولت دو رویکرد مثبت داشت که یکی از آنها تغییر روش بودجه ریزی بود که به سهولت درک جداول بودجه کمک گسترش احکام را محدود کرد.

وی افزود: رویکرد مثبت دیگر این بودجه دولت ردیف ها را از 709 ردیف جاری به 39 کاهش داد که کاهش نرخ هزینه های جاری کمک می کند اما چون این کار دولت رعایت قانون را نکرده بود کمیسیون تلفیق به آن چارچوب قانونی داد و بر این اساس مبنای تقسیم بندی دولت را که قانون نداشت، قانونی کرد ، بنابراین کمیسیون تلفیق تعداد دستگاهها را به 247 ردیف افزایش داد.

ارقام بودجه غیر واقعی است

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی غیرواقعی بودن ارقام بودجه از جمله پدیده آوردن دو هزار و یکصد میلیارد تومان درآمد جدید بدون توجه به منابع و نحوه هزینه کردن آن را از نواقص بودجه 87 کل کشور برشمرد.

مرتضی تمدن نماینده شهرکرد در مجلس که به عنوان مخالفت کلیات لایحه بودجه 87 کل کشور در نوبت عصر جلسه علنی امروز سخن می گفت، اظهار داشت: قوانین موجود بیانگر آن نیست که کمیسیون تلفیق می تواند موجودی بودجه را به گونه ای که مجریان که در خلق بودجه جدید نقش نداشته باشند تغییر دهد در این خلط وظیفه دولت و مجلس است.

وی تشدید تنش بین مجلس و دولت در بودجه نویسی جدید را از دیگر نواقص بودجه سال آینده دانست و گفت: در گزارش کمیسیون تلفیق تعداد دستگاههای اجرایی دارای ردیف اعتبار از 39 به نزدیک 300 ردیف افزایش یافته که با قوانین محاسبات عمومی انطباق ندارد.

این نماینده افزود: کاهش دستگاههای اجرایی پاسخگو و ردیف های مربوط به آنها در بودجه، قدرت نظارت و پاسخگویی درباره میزان هزینه کرد را نیز کاهش داده که این مسئله با قانون مغایرت دارد.

تمدن اصلاح در قوانین بودجه 87 را برای اجرایی کردن آن در سال آینده ضروری خواند و تاکید کرد: تغییرات لایحه بودجه تقدیمی دولت در کمیسیون تلفیق قابل تامل است و باید در بررسی حزئیات به گونه ای هزینه های قطعی و لازم الاجرا و حساس وضع شود که از محل درآمدهای قابل تحقق باشد.

نماینده شهرکرد تصریح کرد: برخی اعداد و ارقام از جمله یک هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش عوارض برخی کالاهای وارداتی پایدار نیست در حالی که اعداد وارقام هزینه ای بسیار حساس نظیر حقوق بازنشستگان و نظام هماهنگ پرداخت به طور قطعی برای آن نوشته شده است.

این مخالف لایحه بودجه سال آینده با تاکید بر لزوم تدوین بودجه انقباضی در شرایط تورمی توضیح داد: باید مراقب بود در بودجه سال آینده که 14 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است ، موجب شدید تورم و گرانی تشدید نشود.

" در حالی که باید با توجه به تورم موجود بودجه متناسب با سیاست های ناظر بر کنترل تورم و انقباظی تصویب شود، کمیسیون تلفیق سقف بودجه را در مخارج جاری دولت افزایش داده و اگر نگران گرانی هستیم نباید اجازه دهیم جریان نقدینگی دامن زده شود".

تمدن همچنین کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 به 75 درصد در سال آینده را از نواقص مهم و دارای آثار منفی فراوان بر اقتصادی داخلی و صنعت خودروسازی کشور در بودجه 87 عنوان کرد.

وی اظهار داشت: هر شهروند ایرانی حق دارد در شرایط رقابتی محصول موردنیاز خود را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کند و بازار خودرو باید به نفع مشتری باشد اما کاهش تعرفه به صنعت داخلی ضرر زده و در فعالیت قطعه سازان بحران ایجاد می کند.

نماینده شهرکرد خاطرنشان کرد : سیاست های حاکم بر بودجه سال آینده را باید با در نظر گرفتن همه شرایط و جوانب و مصالح عمومی و منافع کشور و مردم تعیین نماییم و به صرف لزوم مقابله با انحصار نمی توان میزان تعرفه (واردات) را کاهش داد.

تمدن در پایان تاکید کرد: کمیسیون تلفیق با هوشمندی و تدبیر و دقت تلاش کرد لایحه بودجه را با کمترین تغییرات و با سرعت بررسی و به صحن علنی ارائه کند تا قانون بودجه در موعد مقرر عملیاتی شود و مجموعه این تغییرات کمتر از 3 درصد بوده که بیش از این نتوانستیم نواقص را برطرف نماییم.

همچنین علیرضا محجوب نماینده تهران در جلسه علنی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 87 کل کشور اظهار داشت: تسامح در بودجه سال آینده یک انحراف آشکار در بودجه نویسی است.وی تاکید کرد: نگاه قانون اساسی به بودجه نگاه ریزبینی است چرا که جنس اقتصاد نگاه ریزنگری به مسائل است.

محجوب تصریح کرد: شفافیت و انضباط مالی با درشت نمایی در بودجه جور در نمی آید. نماینده تهران با انتقاد از افزایش حجم بودجه تصریح کرد: این افزایش منجر به بالا رفتن تقاضا و افزایش تورم در اقتصاد می شود.

وی همچنین از حذف بیمه بیکاری در لایحه بودجه 87 انتقاد کرد و گفت: برغم وعده های خوبی که در این خصوص به کارگران داده شده اما در بودجه این بخش حذف شد.