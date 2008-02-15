غنیمی فرد در گفتگو با مهر اعلام کرد: خریداری هر تن بنزین وارداتی با قیمت 830 دلار

حجت الله غنیمی فرد در گفتگو با مهر افزود: قیمت بالای بنزین در این فصل تا حدودی غیرعادی است که از دلایل آن می توان به کمبود ظرفیت پالایشگاهی در جهان اشاره کرد.

وی با اعلام اینکه به زودی بخش اعظمی از پالایشگاه های جهان و به خصوص آسیا بهسازی می شود، اظهار امیدواری کرد: بخشی از کمبودها جبران شده و قیمت فرآورده هایی مانند بنزین و گازوئیل تعدیل شود.

غنیمی فرد با بیان اینکه ونزوئلا یکی از گزینه های ایران برای واردات بنزین در سال جاری بوده است، میزان واردات از این کشور را در ماه های مختلف سال متفاوت دانست.

غنیمی فرد در مورد وضعیت بازار نفت در سالجاری میلادی اظهار داشت: به نظر می رسد ظرفیت پالایشی در نیمه اول سال 2008 جوابگوی نیاز بازار نیست.

معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت افزایش قیمت فرآورده هایی مانند بنزین و گازوئیل را از جمله دلایل نوسانات موجود در بازار ذکر کرد.

افزایش قیمت نفت پس از انتخابات آمریکا

وی به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اشاره کرد و گفت: اگر تاریخ بخواهد دوباره تکرار شود این گونه به نظر می رسد که از اواخر تابستان قیمت نفت کاهش پیدا کند و تا زمان انتخابات (نیمه آبان ماه) قیمتها روند نزولی داشته باشد.

غنیمی فرد دلیل این موضوع را قانع کردن رای دهندگان در آمریکا دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر کنترل قیمتهای انرژی در اختیار دولت وقت آمریکا است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت پیش بینی کرد بعد از انتخابات آمریکا قیمت نفت دوباره روند صعودی داشته باشد.

غنیمی فرد سقف و کف قیمتها را بالاتر از پیش بینی کارشناسان دانست و تاکید کرد: در بازار جهانی پیش بینی مبنی بر کاهش قیمت ها بعد از انتخابات وجود ندارد.

به گفته وی کاهش رشد اقتصادی آمریکا بر اقتصاد کشورهای اروپایی و ژاپن تاثیر گذاشته و روند صعودی قیمت را کاهش داده است اما در مقابل روند بالای رشد اقتصادی چین (حدود 11 درصد در 9 ماه گذشته) می تواند تا حدودی این کندی را جبران کند.

غنیمی فرد کاهش نرخ بهره در آمریکا و انگلیس را از جمله عوامل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران دانست و تصریح کرد: به نظر می رسد اندکی از رکورد تورمی موجود کاسته شود و این موضوع از کاهش مصرف نفت خام جلوگیری می کند.