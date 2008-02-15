آهنگ رشد نقدینگی باز هم کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آبان ماه امسال از 151 هزار میلیارد تومان فراتر رفت و رشد آن نسبت به آبان ماه سال گذشته به 7/35 درصد رسید.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان ذخایر خارجی کشورمان تا پایان آبان ماه به بیش از 76 میلیارد دلار رسید که 4/29 درصد نسبت به آبان ماه سال قبل افزایش یافته است.

رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در 12 ماهه منتهی به آبان ماه امسال به 2/4 درصد رسیده است. بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور نیز با 4/15 درصد افزایش مواجه شده است.

میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز در 8 ماه نخست امسال 8/18 درصد رشد نشان می‌دهد. در این میان رشد میزان تسهیلات قرض‌الحسنه حدود 15 درصد بوده اما میزان اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک 11 درصد و مشارکت حقوقی 5 درصد کاهش یافته است.

میزان سپرده‌گذاری بخش غیردولتی در شبکه بانکی کشور نیز در 8 ماه نخست امسال حدود 19 درصد افزایش یافته است.