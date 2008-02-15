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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۴۱

آهنگ رشد نقدینگی باز هم کاهش یافت

آهنگ رشد نقدینگی باز هم کاهش یافت

با پدیدار شدن نخستین اثرات سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی، رشد نقدینگی که در اواسط امسال به بالای 40 درصد رسیده بود، در دوازده ماهه منتهی به آبان امسال به 35.7 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آبان ماه امسال از 151 هزار میلیارد تومان فراتر رفت و رشد آن نسبت به آبان ماه سال گذشته به 7/35 درصد رسید.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان ذخایر خارجی کشورمان تا پایان آبان ماه به بیش از 76 میلیارد دلار رسید که 4/29 درصد نسبت به آبان ماه سال قبل افزایش یافته است.

رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در 12 ماهه منتهی به آبان ماه امسال به 2/4 درصد رسیده است. بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور نیز با 4/15 درصد افزایش مواجه شده است.

میزان تسهیلات  اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز در 8 ماه نخست امسال 8/18 درصد رشد نشان می‌دهد. در این میان رشد میزان تسهیلات قرض‌الحسنه حدود 15 درصد بوده اما میزان اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک 11 درصد و مشارکت حقوقی 5 درصد کاهش یافته است. 

میزان سپرده‌گذاری بخش غیردولتی در شبکه بانکی کشور نیز در 8 ماه نخست امسال حدود 19 درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 639172

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