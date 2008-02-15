241 پروژه ورزش روستایی در سراسر کشور افتتاح و به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان تربیت بدنی ، 241 پروژه روستایی فوق با سطح زیربنای 000/410/2 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر ۱۰۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

پروژه های روستایی که به طور همزمان به بهره برداری می‌رسند به تفکیک استانها به شرح زیر است:

1) آذربایجان شرقی: 11 پروژه در مساحت 110 هزار مترمربع و با اعتبار4620 میلیون ریال.

2) اردبیل: 11 پروژه در مساحت 110 هزار مترمربع و با اعتبار4620 میلیون ریال.

3) ایلام: 5 پروژه در مساحت 50 هزارمترمربع و با اعتبار2100 میلیون ریال.

4) تهران: 4 پروژه در مساحت40 هزار مترمربع و با اعتبار1680 میلیون ریال.

5) خراسان رضوی: 30 پروژه در مساحت300 هزار مترمربع و با اعتبار 12600 میلیون ریال.

6) خراسان شمالی: 7 پروژه در مساحت70 هزار مترمربع و با اعتبار2940 میلیون ریال.

7) خوزستان: 11 پروژه در مساحت110 هزار مترمربع و با اعتبار4620 میلیون ریال.

8) زنجان: 19 پ روژه در مساحت190 هزار مترمربع و با اعتبار7980 میلیون ریال.

9) سمنان: 12 پروژه در مساحت120 هزارمترمربع و با اعتبار5040 میلیون ریال.

10) سیستان و بلوچستان: 24 پروژه در مساحت240 هزار متر مربع و با اعتبار10080 میلیون ریال.

11) فارس: 13 پروژه در مساحت130 هزار مترمربع و با اعتبار5460 میلیون ریال.

12) قزوین: 5 پروژه در مساحت50 هزارمترمربع و با اعتبار2100 میلیون ریال.

13) قم: 2 پروژه در مساحت20 هزار مترمربع و با اعتبار840 میلیون ریال.

14) کردستان: 2 پروژه در مساحت20 هزار مترمربع و با اعتبار840 میلیون ریال.

15) کرمان: 13 پروژه در مساحت 130 هزار مترمربع و با اعتبار5460 میلیون ریال.

16) کرمانشاه: 17 پروژه در مساحت 170 هزارمترمربع و با اعتبار7140 میلیون ریال.

17) گلستان: 14 پروژه در مساحت 140 هزار مترمربع با اعتبار5880 میلیون ریال.

18) گیلان: 4 پروژه در مساحت 40 هزار مترمربع و با اعتبار1680 میلیون ریال.

19) لرستان: 15 پروژه در مساحت 150 هزار مترمربع و با اعتبار6300 میلیون ریال.

20) مرکزی: یک پروژه در مساحت 10 هزارمترمربع و با اعتبار420 میلیون ریال.

21) هرمزگان:12 پروژه در مساحت 120 هزارمترمربع و با اعتبار5040 میلیون ریال.

22) یزد: 8پروژه در مساحت 80 هزار مترمربع و با اعتبار3360 میلیون ریال.