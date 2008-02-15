241 پروژه ورزش روستایی در سراسر کشور افتتاح و به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان تربیت بدنی ، 241 پروژه روستایی فوق با سطح زیربنای 000/410/2 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر ۱۰۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.
پروژه های روستایی که به طور همزمان به بهره برداری میرسند به تفکیک استانها به شرح زیر است:
1) آذربایجان شرقی: 11 پروژه در مساحت 110 هزار مترمربع و با اعتبار4620 میلیون ریال.
2) اردبیل: 11 پروژه در مساحت 110 هزار مترمربع و با اعتبار4620 میلیون ریال.
3) ایلام: 5 پروژه در مساحت 50 هزارمترمربع و با اعتبار2100 میلیون ریال.
4) تهران: 4 پروژه در مساحت40 هزار مترمربع و با اعتبار1680 میلیون ریال.
5) خراسان رضوی: 30 پروژه در مساحت300 هزار مترمربع و با اعتبار 12600 میلیون ریال.
6) خراسان شمالی: 7 پروژه در مساحت70 هزار مترمربع و با اعتبار2940 میلیون ریال.
7) خوزستان: 11 پروژه در مساحت110 هزار مترمربع و با اعتبار4620 میلیون ریال.
8) زنجان: 19 پ روژه در مساحت190 هزار مترمربع و با اعتبار7980 میلیون ریال.
9) سمنان: 12 پروژه در مساحت120 هزارمترمربع و با اعتبار5040 میلیون ریال.
10) سیستان و بلوچستان: 24 پروژه در مساحت240 هزار متر مربع و با اعتبار10080 میلیون ریال.
11) فارس: 13 پروژه در مساحت130 هزار مترمربع و با اعتبار5460 میلیون ریال.
12) قزوین: 5 پروژه در مساحت50 هزارمترمربع و با اعتبار2100 میلیون ریال.
13) قم: 2 پروژه در مساحت20 هزار مترمربع و با اعتبار840 میلیون ریال.
14) کردستان: 2 پروژه در مساحت20 هزار مترمربع و با اعتبار840 میلیون ریال.
15) کرمان: 13 پروژه در مساحت 130 هزار مترمربع و با اعتبار5460 میلیون ریال.
16) کرمانشاه: 17 پروژه در مساحت 170 هزارمترمربع و با اعتبار7140 میلیون ریال.
17) گلستان: 14 پروژه در مساحت 140 هزار مترمربع با اعتبار5880 میلیون ریال.
18) گیلان: 4 پروژه در مساحت 40 هزار مترمربع و با اعتبار1680 میلیون ریال.
19) لرستان: 15 پروژه در مساحت 150 هزار مترمربع و با اعتبار6300 میلیون ریال.
20) مرکزی: یک پروژه در مساحت 10 هزارمترمربع و با اعتبار420 میلیون ریال.
21) هرمزگان:12 پروژه در مساحت 120 هزارمترمربع و با اعتبار5040 میلیون ریال.
22) یزد: 8پروژه در مساحت 80 هزار مترمربع و با اعتبار3360 میلیون ریال.
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