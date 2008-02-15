وحشت سراسر آمریکا را فرا گرفت/ آماده باش بی سابقه برای حمایت از اماکن صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، اف.بی.آی ( پلیس فدرال آمریکا) 101 واحد ویژه خود را برای محافظت از اماکن متعلق به حامیان رژیم اسرائیل، به حالت آماده باش درآورد.

درهمین رابطه،"ریچ کولکو" سخنگوی اف.بی. آی اعلام کرد: هرچند پس از ترور"عماد مغنیه" تا کنون پیامی مبنی بر تهدید اماکن متعلق به یهودیها درآمریکا دریافت نکرده ایم اما بهتر است تا اقدامات پیشگیرانه را در این باره انجام دهیم. به گفته مقامهای امنیتی آمریکا، هر چند ظرف سالهای گذشته چنین آماده باشی بی سابقه بوده، اما با توجه به اهمیت موضوع، انجام آن توجیه پذیر است.

در روزهای گذشته نیز رژیم صهیونیستی به تمام سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی خود در سراسرجهان دستور داد تا اقدامات امنیتی را برای مقابله با حملات حزب الله لبنان به کار بگیرند.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز پنجشنبه 25 بهمن در مراسم تشییع پیکر شهید عماد مغنیه فرمانده بزرگ مقاومت هشدار داد : امروز تنها یک کلمه می گویم،ای صهیونیستها، اگر شما واقعا خواهان جنگ تمام عیارهستید، همه جهان بشنود، ما هم آماده چنین جنگی هستیم.ما نیز مانند همه انسانها از حق مقدس دفاع از خویش برخوردار هستیم و این حق را در دفاع از سرزمین، برادران، رهبران وملت خود ادا خواهیم کرد.

هر چند مقامهای رسمی رژیم صهیونیستی دخالت خود در ترور فرمانده "عماد مغنیه" را انکار می کند، اما با توجه به اقدامات مشابه این رژیم جعلی در گذشته و دشمنی تمام نشدنی تل آویو با جریان حزب الله و کینه ای که به واسطه شکست در جنگ 33 روزه تابستان سال 1385 رژیم صهیونیستی از فرماندهان حزب الله به دل گرفته و تاکید برخی شخصیتهای آمریکایی از جمله بوریس ریدل مقام سابق سازمان جاسوسی آمریکا بر دست داشتن موساد(سازمان جاسوسی اسرائیل) در ترور مغنیه و ابراز رضایت صهیونیستها و آمریکایی از این اقدام تروریستی، این انکارها دروغی بیش نیستند و از آنجا که مقامهای رژیم صهیونیستی خود به دروغهایشان آگاهی دارند به شدت نگران اقدامات تلافی جویانه حزب الله لبنان هستند.