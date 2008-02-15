اماکن ورزشی را در 6 هزار روستا گسترش می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مهندس محمد علی آبادی و دکتر محمد رضادهمرده استاندار سیستان و بلوچستان در مجموعه ورزشی شادروان مهدی ملاشاهی در روستای خمک شهرستان زهک از توابع زابل ، مراسم بهره برداری همزمان از ۲۴۱ پروژه ورزشی روستایی به مساحت دو میلیون و ۴۱۰ هزار متر مربع آغاز شد .

محمد علی آبادی در مراسم افتتاح پروژه ورزشی روستای خمک با اشاره به جوان بودن جمعیت کشور اظهار داشت : امروز دولت نهم یکی از راهکار های اساسی در صیانت از جوانان و نوجوانان کشور را گسترش امکانات و سالن های ورزشی قرار داده است تا با توسعه زیر ساخت های ورزش شرایط بهتری در اختیار کلیه آحاد مردم برای پرداختن به ورزش ایجاد شود .

وی افزود : در خلال سفر های استانی هیئت دولت و با توجه ویژه رییس جمهور ۸۵۰ پروژه عمرانی برای ورزش به ارمغان آورده است که به سرعت کار ساخت آنها دنبال شده و تعدادی نیز تاکنون به بهره برداری رسیده اند . بدبهی است در کنار ساخت اماکن ورزشی شهری ، توجه به ساخت و توسعه امکانات ورزشی روستایی نیز مورد اهتمام ویژه است و بر این اساس طرح ضربتی احداث ۷۵۰ مکان ورزشی روستایی در دستور کار قرار گرفته است که امروز ۲۴۱ مکان آن بطور همزمان در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.

علی آبادی اضافه کرد : در حال حاضر طرح ساخت ۳۵۰۰ پروژه ورزشی دیگر در سراسر کشور دنبال می شود که آنها را بعنوان هدیه دولت نهم در ورزش تقدیم مردم خوب کشور خواهیم کرد .

وی در پایان تصریح کرد: برنامه سازمان تربیت بدنی این است که اماکن ورزشی مورد نیاز را سطح ۶ هزار روستا ایجاد کند.