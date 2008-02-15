انتقاد زیباری از تعلل کشورهای عربی در اعزام سفیر به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دجله، هوشیار زیباری امروز اظهار داشت : خودداری کشورهای عربی از اعزام سفیر به عراق، آن هم پس از گذشت پنج سال از سرنگونی رژیم بعث عراق، مسئله ای است که عراق را در تنگنا قرار می دهد.

وی تصریح کرد: در ورای این تصمیم از سوی کشورهای عربی انگیزه های سیاسی نهفته است که علت آن نگرانی اعراب از این مسئله است که آنها گمان کنند از دولتی که پس از جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 تشکیل شده است، حمایت می کنند.

زیباری خاطرنشان کرد: در سرتاسر جهان عرب درک روزافزونی از این مسئله وجود دارد که دولت کنونی عراق از طریق انتخابات مبتنی بر قانون اساسی تشکیل شده است و اعراب باید بر این اساس با دولت عراق تعامل کنند.

خبر دیگر از عراق اینکه، سهیل العقابی امام جمعه شهر صدر در خطبه های امروز نماز جمعه ضمن محکوم کردن ترور عماد مغنیه یکی از رهبران برجسته جنبش حزب الله لبنان، با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله ابراز همدردی و همبستگی کرد.

وی همچنین بر همبستگی مسلمانان با برادرانشان در فلسطین، لبنان و جهان اسلام بر ضد اشغالگران آمریکایی و اسرائیلی تاکید کرد.

لازم به ذکر است مقتدی صدر رهبر جریان صدر روز گذشته به مناسبت ترور مغنیه، سه روز عزای عمومی اعلام کرد.