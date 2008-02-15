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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۲۷

ایران با 213 امتیاز قهرمان مسابقات وزنه برداری جام نامجو شد

ایران با 213 امتیاز قهرمان مسابقات وزنه برداری جام نامجو شد

تیم ملی کشومان با کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز و 213 امتیاز به عنوان قهرمانی هشتمین دوره رقابت های وزنه برداری بین المللی جام نامجو دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره پیکارهای وزنه برداری بین المللی جام نامجو از روز سه شنبه 23 بهمن ماه با حضور 15 تیم از 13 کشور جهان در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد که در نهایت با جدال وزنه برداران فوق سنگین و قهرمانی رشید شریفی نماینده کشورمان و پیروزی تیم ملی ایران به اتمام رسید.

بر پایه این گزارش، در پایان این رقابت ها تیم ملی کشورمان با کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز و مجموع 213 امتیاز به عنوان قهرمانی هشتمین دوره رقابتهای وزنه برداری بین المللی جام نامجو دست یافت.

رده بندی کلی هشتمین دوره پیکارهای وزنه برداری بین المللی جام نامجو به شرح زیر است:
1- ایران با 213 امتیاز اول
2- آذربایجان با 196 امتیاز دوم
3- عربستان با 167 امتیاز سوم
4- ترکمنستان با 131 امتیاز چهارم

کد مطلب 639182

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