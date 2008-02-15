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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۵۴

طوسی در جمع خبرنگاران:

برای یک امتیاز به انزلی آمده بودیم / ملوان بهتر از ما بود

برای یک امتیاز به انزلی آمده بودیم / ملوان بهتر از ما بود

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از کسب یک امتیاز در زمین تیم فوتبال ملوان بندر انزلی اظهار رضایت کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، احمد طوسی که پس از تساوی امروز تیمش برابر ملوان بندرانزلی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: برای کسب یک امتیاز به انزلی آمده بودیم و تمام بازیکنان جهت رسیدن به این هدف در زمین جنگیدند.

وی ادامه داد: ملوان در این دیدار بهتر بازی کرد اما خدا صنعت نفت را دوست داشت که موفق شد در این دیدار سخت یک امتیاز مهم بدست آورد.

دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد، در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

کد مطلب 639183

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