نشست مقامهای آلمان برای بررسی اوضاع افغانستان

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ،"مارتین جایگر" یک سخنگوی دولت آلمان، هدف از برگزاری این نشست را تبیین مواضع رهبران این کشور درباره تصمیم گیری های آتی عنوان کرد.

وی، گزارشها درباره احتمال افزایش نیروهای آلمان درافغانستان را رد کرد.

جایگر ، زمان تمدید حضور نیروهای آلمان در افغانستان را اواسط اکتبر 2009 ، زمانی که دولت جدید آلمان روی کار خواهد آمد، اعلام کرد .

در عین حال روزنامه آلمانی"زوید دویچه سایتونگ "گزارش داد: دراین نشست،افزایش نیروهای آلمان درافغانستان از 3500 نفر به 5000 نفر و افزایش مدت حضور این نیروها از 15 ماه به 18 ماه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

دراین نشست، وزیر امورخارجه، وزیر دفاع، اعضای پارلمانی حزب آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان و حزب سوسیال دموکرات چپ این کشور حضور دارند.

شش سال حضور نظامی آلمان در افغانستان اکنون با مخالفتهای گسترده مردمی روبرو شده است و طبق نظرسنجی ها 84 درصد مردم این کشور با اعزام نیرو به جنوب افغانستان مخالفند.