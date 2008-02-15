شهید "عمادمغنیه" پیرو راستین تشیع سرخ علوی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب مردم سالاری در این بیانیه آورده است: شهادت شهید گرانقدر عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزب الله لبنان علاوه بر اینکه بیانگر خوی ددمنشی تروریستهای وابسته به ظلم و استبداد جهانی وبی‌منطقی خون آشامان مزدور رژیم صهیونیستی می‌باشد؛ نشانه‌ای از عظمت عناصر انقلابی و جایگاه رفیع حزب الله لبنان است.



در ادامه آمده است : حزب مردم سالاری ضمن محکوم کردن این ترور ناجوانمردانه، شهادت این نمونه پیروان راستین تشیع سرخ علوی را به دبیرکل و اعضای محترم حزب الله لبنان و خانواده انقلابی ایشان تبریک و تسلیت می‌گوید.