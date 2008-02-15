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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

حزب مردم سالاری :

شهید "عمادمغنیه" پیرو راستین تشیع سرخ علوی بود

حزب مردم سالاری با صدور اطلاعیه‌ای به مناسبت شهادت عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزب الله لبنان وی را نمونه‌ای از پیروان راستین تشیع سرخ علوی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر،  حزب مردم سالاری در این بیانیه آورده است: شهادت شهید گرانقدر عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزب الله لبنان علاوه بر اینکه بیانگر خوی ددمنشی تروریستهای وابسته به ظلم و استبداد جهانی وبی‌منطقی خون آشامان مزدور رژیم صهیونیستی می‌باشد؛ نشانه‌ای از عظمت عناصر انقلابی و جایگاه رفیع حزب الله لبنان است.

در ادامه آمده است : حزب مردم سالاری ضمن محکوم کردن این ترور ناجوانمردانه، شهادت این نمونه پیروان راستین تشیع سرخ علوی را به دبیرکل و اعضای محترم حزب الله لبنان و خانواده انقلابی ایشان تبریک و تسلیت می‌گوید.

 

کد مطلب 639188

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