پرسپولیس با شکست پیکان به صدر جدول بازگشت/ گلزنی خلیلی پس از 78 روز

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از روز نخست هفته بیستم و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم های پیکان و پرسپولیس از ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه آزادی تهران برابر هم صف آرایی کردند که در پایان این مسابقه شاگردان افشین قطبی با نتیجه 2 بر یک برابر میزبان خود به پیروزی دست یافتند.

برپایه این گزارش، در این دیدار ماته (19) و محسن خلیلی (78) برای تیم فوتبال پرسپولیس گلزنی کردند و مصطفی مهدیزاده (65) تک گل پیکان را به ثمر رساند تا نتیجه دیدار رفت دو تیم تکرار شود.

قضاوت این دیدار برعهده البرز حاجی پور بود که به مصطفی مهدیزاده، میثم رضاپور، حسین معمار و ابراهیم توره از تیم پیکان و محمد نصرتی و کریم باقری از تیم پرسپولیس در نیمه اول کارت زرد نشان داد.

با این پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس تهران 37 امتیازی شد و به صدر جدول رده بندی این مسابقات بازگشت، ضمن اینکه پیکان با 26 امتیاز به رده دهم جدول سقوط کرد.

همچنین محسن خلیلی که پس از 78 روز موفق شد برای تیم فوتبال پرسپولیس گلزنی کند، با 10 گل زده بازهم به صدر جدول گلزنان لیگ برتر بازگشت تا در کنار میلاد میداودی و پیمنتا برای کسب این عنوان تلاش کند.