تداوم روند شهرک سازی اسرائیل با وجود مخالفتهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع رسمی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طرح توسعه شهرک "هار حوما" در جبل ابوغنیم در بیت المقدس شرقی با اعطای حق قرارداد به پنج شرکت ساختمان سازی، مرحله جدیدی را پشت سر گذاشته است.

این شرکتها طی دو ماه آینده قراردادی را امضا خواهند کرد و ساخت واحدهای مسکونی را طی سه سال به پایان خواهند رساند.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی چند ماه گذشته از تصمیم خود برای احداث 307 واحد مسکونی جدید در جبل ابوغنیم خبر داده بود.

این تصمیم اسرائیل با مخالفت جامعه بین المللی حتی آمریکا هم پیمان اسرائیل روبروشد، اما این رژیم در پاسخ به این مخالفتها اعلام کرد که هر چه سریعتر به شهرک سازی در کرانه باختری ادامه می دهد.

"زیف بوئیم" وزیر مسکن رژیم صهیونیستی نیز هفته جاری از برنامه های احداث هزار و 100 واحد مسکونی در قدس از جمله 370 واحد در هار حوما و 750 واحد دیگر در شهرک بیسگات زیف خبر داده بود.

از سوی دیگر شهردار قدس در ماه ژانویه اعلام کرده بود که برای احداث دو هزار و 500 واحد مسکونی در محله های عرب نشین قدس چراغ سبز دریافت کرده است.

طبق طرح نقشه راه و قطعنامه های بین المللی، توسعه شهرکها از سوی اسرائیل غیر قانونی است.