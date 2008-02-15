مساوی عادلانه تر بود / یکی از بهترین بازیهای پرسپولیس را شاهد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، ساموئل دارابینیان که پس از شکست 2 -1 تیمش مقابل پرسپولیس سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : هر دو تیم بازی سرعتی و هجومی را به نمایش گذاشتند و تصور می کنم تماشاگران برنده اصلی این بازی بودند .

دارابینیان اضافه کرد : با وجود اینکه تیم ما نتیجه این بازی را واگذار کرد ولی از تلاش بازیکنانم راضی هستم و بویژه در نیمه دوم فرصت های زیادی برای زدن گل تساوی داشتیم که با بدشانسی از دست رفت.

سرمربی پیکان در مورد بازی ضعیف نیمه اول این تیم گفت : بازیکنان من در نیمه اول بیشتر تحت تاثیر تماشاگران و تیم پرمهره پرسپولیس قرار گرفته بودند و نتوانستند خواسته هایم را در زمین پیاده کنند اما در نیمه دوم بازیکنان با تمرکز بیشتری بازی کردند و فرصت های خوبی هم برای گلزنی بدست آوردیم که قدر آنها را ندانستیم.

وی در مورد تیم پرسپولیس گفت : آنها در طول بازی به خوبی انسجام تیمی شان را حفظ کردند و این بواسطه وجود بازیکنان باتجربه در خطوط مختلف است که اجازه می دهد این تیم به راحتی فشار تیم حریف را خنثی کند و بازی را در اختیار بگیرد. این یکی از بهترین بازیهای پرسپولیس بود که حقشان رسیدن به سه امتیاز این دیدار بود.

دارابینیان گفت : هر چند از این شکست ناراضی هستم اما تلاش بازیکنانم را ستایش می کنم و از کار آنها راضی هستم. مطمئن هستم که پیکان در پایان لیگ جایگاه خیلی خوبی را بدست خواهد آورد.