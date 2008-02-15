به گزارش خبرگزاری مهر مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در پیام خود به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان آورده است : بیش از یکسال و نیم از پیروزی قطعی مقاومت اسلامی لبنان در جنگ سی و سه روزه میگذرد و حوادث پس از آن نشانگر شکست و سقوط رژیم صهیونیستی است .
این پیام می افزاید : شهادت یار وفادار و آزادیخواهی تان جناب عماد مغنیه که الحق مایه فخر جهان اسلام و تمامی آزادیخواهان دنیا بود، نشانه دیگری است از عمق بحرانی که رژیم تروریستی اسرائیل گرفتار آن میباشد.
کروبی در پیام خود خطاب به سید حسن نصرالله آورده است : یقینا رهبری مدبرانه جنابعالی و پایداری برادران و خواهران مبارز و مقاوم لبنانی همچون شجره طیبه ای است که با خون شهیدان، رفیعتر و تنومندتر و نهایتا با رهایی کامل از ظلم غاصبان قرین خواهد شد.
در پایان پیام آمده است : بر خود فرض میدانم به نمایندگی از اعضای شورای مرکزی و تمامی اعضا و هواداران حزب اعتماد ملی در سراسر ایران اسلامی، پرواز آسمانی و روحانی شهید مغنیه را به جنابعالی و خانواده معزز شهید و تمامی اعضا و دوستداران حزبالله لبنان تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای تمامی یاران شهید و به ویژه خانواده شهیدپرور مغنیه صبر و اجر مسئلت دارم.
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