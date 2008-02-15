احتمال کسر نشدن 6 امتیاز وجود دارد / امیدوارم فیفا تجدید نظر کند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از برتری 2 بر یک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل پیکان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: باشگاه کوپیان امروز نمابری را برای ما ارسال کرد که طی آن اشاره شده بود این باشگاه دیگر شکایتی نسبت به باشگاه پرسپولیس ندارد و ادعایی نسبت به کسب 6 امتیاز نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ما با ارسال نامه ای پیوست نمابر باشگاه کوپیان از فدراسیون جهانی فوتبال خواستیم در خصوص کسب 6 امتیاز از باشگاه پرسپولیس تجدید نظرکند.

کاشانی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد فدراسیون جهانی فوتبال از جریمه باشگاه پرسپولیس صرف نظر کند گفت: دوستانی که دراین زمینه پیگیری های لازم را داشته اند تاکید دارند که در صورت همکاری با فیفا احتمال رفع این مشکل وجود دارد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص گلزنی محسن خلیلی گفت: من در بین دو نیمه به خلیلی گفتم برای سالگرد تولدت هدیه ای را در نظر دارم. البته این هدیه را در صورتی به تو خواهم داد که موفق به گلزنی شوی. ظاهرا او برای دریافت این هدیه امروز گلزنی کرده است!

وی خاطرنشان کرد: از زمانی که فعالیت در باشگاه پرسپولیس را آغاز کردم تمام توان خود را معطوف بر آن کردیم که مشکلات حقوقی باشگاه را در فدراسیون جهانی فوتبال بر طرف کنیم. زمانی که بدهی رافائل و حق دادرسی آن در کمیته انضباطی فیفا را پرداخت کرده ایم نشان می دهد که برای همکاری فدراسیون جهانی فوتبال مشتاق هستیم. امیدواریم فیفا با عنایت به این مسئله در خصوص کسب 6 امتیاز از باشگاه پرسپولیس تصمیم گیری کند.

کاشانی تاکید کرد: بازیکنان ما برای کسب 6 امتیاز زحمات زیادی را متحمل شدند. این که قرار شود به همین راحتی از آنها امتیاز کسر شود بسیار دشوار است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: امیدوارم در پی مشکلی که برای پرسپولیس بوجود آمد از این بعد در خصوص روابط بین المللی ، عقد قراردادها و مسائلی از این دست دقت عمل لازم به خرج داده شود.