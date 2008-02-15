حاشیه های دیدار تیم های فوتبال پیکان و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در شرایطی برگزار شد که تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به کسر 6 امتیاز جایگاه خود در صدر جدول را از دست داده بود و برای رسیدن به جایگاه گذشته با توجه به شکست صباباتری و پیروزی سپاهان، تنها به پیروزی در این دیدار نیاز داشت.

حاشیه های بازی پرسپولیس و پیکان تهران را در زیر می خوانید:

* پیش از شروع مسابقه بهلولی ناظر مسابقه، شهبازی نماینده فدراسیون و تیم داوری دوبار از زمین مسابقه بازدید کردند و شرایط آن را برای برگزار این دیدار تایید کردند.

* تمام نفرات تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 14:50 دقیقه برای گرم کردن وارد زمین مسابقه شدند اما محسن خلیلی در میان آنها دیده نشد. حتی پیش از آغاز مسابقه هم این بازیکن آخرین نفری بود که از رختکن خارج شد و روی نیمکت نشست.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه در ابتدا و انتهای مسابقه واعظی را به شدت تشویق کردند. ضمن اینکه تشویق های آنها پس از گل دوم بیشتر شد.

* هواداران پرسپولیس بارها با شعارهای خود از کاشانی خواستند تا برای بازگرداندن 6 امتیاز پرسپولیس تلاش کند. ضمن اینکه آنها در تشویق های خود اعلام می کردند بدون این 6 امتیاز هم پرسپولیس قهرمان خواهد شد.

* افشین پیروانی مربی تیم فوتبال کشورمان به همراه حبیب کاشانی و مصطفی کارخانه جزو مسئولانی بودند که از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا کردند.

* سپهر حیدری و مهدی واعظی که در تیم ذوب آهن شاگرد دارابینیان بودند، پیش از آغاز مسابقه با دسته گل به سمت نیمکت تیم پیکان رفتند و از مربی پیشین خود برای حضور در زمین مسابقه رخصت گرفتند.

* اعتراض نیمکت نشینان پیکان به گل دوم پرسپولیس یکی دیگر از حاشیه های این دیدار بود. ضمن اینکه ابراهیم توره مهاجم پیکان پس از این گل به شدت به داور چهارم اعتراض کرد که داور مسابقه به همین دلیل به این بازیکن کارت زرد نشان داد.

* افشین قطبی و ماته مهاجم کروات پرسپولیس پس از پایان مسابقه به شدت مورد تشویق هواداران این تیم قرار گرفتند. هواداران حتی برای دقایقی در جای خود ایستادند و سرمربی تیم خود را مورد حمایت قرار دادند.

* مرزبان مربی تیم فوتبال پرسپولیس پیش از بازی نفرات تیم را گرم کرد ولی در آغاز مسابقه به جای نشستن روی نیمکت به جایگاه ویژه رفت. البته این مربی در نیمه دوم روی نیمکت پرسپولیس نشست.

* محسن خلیلی پیش از ورود به زمین مسابقه به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفت. وی که در روز تولدش و پس از 78 روز موفق به گلزنی شده بود، پس از این گل به سمت تماشاگران روبروی جایگاه دوید و سجده شکر به جا آورد.