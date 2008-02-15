مستحق پیروزی در این دیدار بودیم / پرسپولیس قهرمان لیگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا واحدی نیکبخت پس از برتری 2 بر یک تیمش مقابل پیکان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: تیم ما امروز بازی خوبی را به نمایش گذاشت. پیکان هم زیبا بازی کرد و روی به دفاع نیاورد که همین مسئله بازی را جذاب کرد.

وی ادامه داد: تیم ما در این بازی با تاکتیک و برنامه بازی کرد و با بردن بازی به کناره های زمین بارها به دروازه پیکان نزدیک شد.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: پیکان امروز پا به پای تیم ما جنگید و شانس های گل زیادی هم داشت که باید به مربی این تیم تبریک بگویم اما آن چه مسلم است امروز پرسپولیس تیم برتر زمین بود و استحقاق دستیابی به 3 امتیاز بازی را داشت.

نیکبخت در خصوص اینکه چرا تیم پرسپولیس پس از زدن گل برتری روی به دفاع می آورد ، گفت: زمانی که گل برتری را به ثمر می رسانیم حریفان با دو مهاجم به دروازه ما فشار می آورند و به همین خاطر تیم ناخودآگاه رو به دفاع می آورد.

وی تاکید کرد: پرسپولیس تیمی نیست که دفاعی بازی کند. ما همیشه برای حمله و زدن گل تلاش می کنیم. دراین بین گاهی اوقات شرایط بازی به نحوی است که باید دفاع کنیم.

نیکبخت تصریح کرد: مطمئن باشید امسال پرسپولیس قهرمانی لیگ را از آن خود خواهد کرد، حتی اگر 6 امتیاز از تیم ما کم شود.