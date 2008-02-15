پرسپولیس برتری خود را تحمیل می کند/ زوج ماته - خلیلی رویایی است

به گزارش خبرنگارمهر، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری 2 -1 تیمش مقابل پیکان با بیان این مطلب افزود: پرسپولیس شخصیت قهرمانی دارد و تمام بازیکنان با تمام وجود برای کسب پیروزی تلاش می کنند و خوشحالم که سرمربی چنین تیمی هستم.

قطبی اضافه کرد: ما بازی را خیلی خوب شروع کردیم و در نیمه اول بیشتر زمان بازی در اختیار ما بود ولی در نیمه دوم تاحدودی تمرکزمان را از دست دادیم و نتوانستیم بازی خوب نیمه اول را ادامه دهیم.

وی افزود : پیکان را تیم جوان ، سرعتی و دونده ای دیدم و کسب سه امتیاز مقابل این تیم آسان نبود و من به خاطر داشتن چنین تیم یکدست و پرتلاشی به کادر فنی پیکان تبریک می گویم.

قطبی در خصوص "ماته" مهاجم کروات این تیم گفت: او وظایفی که برعهده داشت را به نحو احسن در زمین انجام داد و با زدن یک و یک پاس گل در پیروزی تیم نقش بسزایی داشت. او قطعا با هماهنگی بیشتر با بازیکنان کناری خود می تواند قدرت هجومی پرسپولیس را افزایش دهد.



سرمربی پرسپولیس در خصوص استفاده از زوج ماته و خلیلی در خط حمله این تیم گفت : قصد استفاده از چنین ترکیبی را در خط حمله پرسپولیس دارم خصوصا زمانی که کعبی به تیم ما اضافه می شود. این ترکیب می تواند بار خط حمله پرسپولیس را افزایش دهد . البته در صورت استفاده از دو مهاجم فشار بیشتری به هافبک ها وارد می شود و آنها باید تلاش بیشتری بویژه از کناره ها برای بازیسازی داشته باشند.

وی در مورد تاثیر کسر 6 امتیاز بر عملکرد تیم پرسپولیس گفت: من تنها می توانم در حیطه فنی، کیفیت بازی پرسپولیس را کنترل کنم و مسائل بیرون از زمین خارج از کنترل من است ولی پرسپولیس امروز نشان داد که این جریمه تاثیری در روند بازیهای خوب ما نداشته و می توانیم با کسر این 6 امتیاز مهم هم به هدف مان که همان کسب قهرمانی است ، دست یابیم.