از اهانت به انبیاء الهی و کتب مقدس آسمانی جلوگیری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دادگستری کشورمان در این نامه با اشاره به ساخت فیلمی با هدف اهانت به قرآن مجید ، کتاب مقدس مسلمانان جهان ، با ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای سوء تهیه چنین فیلمی تصریح کرده است : نباید اجازه داد تحت عنوان «آزادی بیان» که حقی شناخته شده و مورد قبول همه ماست ، تعرض به کرامت و ارزش های والای دینی و اخلاقی که مورد احترام همه بشریت هستند ، صورت گیرد و از «آزادی بیان» سوء استفاده شود.

غلامحسین الهام در ادامه این نامه با یادآوری بند دوم ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(European Convention on Human Rights) تاکید کرده است : بر این اساس اعمال آزادی بیان با توجه به مسؤولیت هایی که در بر دارد، می تواند برای پیشگیری از بی نظمی یا وقوع جرم ، حفظ اخلاقیات و یا حفظ حقوق دیگران محدود شود.

وزیر دادگستری در پایان این نامه خطاب به همتای هلندی خود این فیلم را توهین به مقدس ترین مقدسات مسلمانان دانسته و آن را اقدامی کاملا شیطنت آمیز و محرک بی نظمی و مغایر حقوق مسلمانان همه جهان توصیف نموده و خواهان جلوگیری از نمایش آن شده است.