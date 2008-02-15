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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۱۳

الهام درنامه به همتای هلندی:

از اهانت به انبیاء الهی و کتب مقدس آسمانی جلوگیری کنید

از اهانت به انبیاء الهی و کتب مقدس آسمانی جلوگیری کنید

غلامحسین الهام وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به ارنست هایرس بالین وزیر دادگستری پادشاهی هلند، ضمن ابراز نگرانی از ساخت فیلمی توهین آمیز علیه قرآن مجید در هلند ، از وی خواست بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، از این اقدام شیطانی و تحریک آمیز جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دادگستری کشورمان در این نامه با اشاره به ساخت فیلمی با هدف اهانت به قرآن مجید ، کتاب مقدس مسلمانان جهان ، با ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای سوء تهیه چنین فیلمی تصریح کرده است : نباید اجازه داد تحت عنوان «آزادی بیان» که حقی شناخته شده و مورد قبول همه ماست ، تعرض به کرامت و ارزش های والای دینی و اخلاقی که مورد احترام همه بشریت هستند ، صورت گیرد و از «آزادی بیان» سوء استفاده شود.

غلامحسین الهام در ادامه این نامه با یادآوری بند دوم ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(European Convention on Human Rights) تاکید کرده است : بر این اساس اعمال آزادی بیان با توجه به مسؤولیت هایی که در بر دارد، می تواند برای پیشگیری از بی نظمی یا وقوع جرم ، حفظ اخلاقیات و یا حفظ حقوق دیگران محدود شود.

وزیر دادگستری در پایان این نامه خطاب به همتای هلندی خود این فیلم را توهین به مقدس ترین مقدسات مسلمانان دانسته و آن را اقدامی کاملا شیطنت آمیز و محرک بی نظمی و مغایر حقوق مسلمانان همه جهان توصیف نموده و خواهان جلوگیری از نمایش آن شده است.

کد مطلب 639201

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