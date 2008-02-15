باید در دیدار برابر ابومسلم هت تریک می کردم / این گل فشار انتقادات را کم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی پس از برتری 2 بر 1 تیمش مقابل پیکان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی افزود: تیم ما امروز بهتر از روزهای قبل بازی کرد. فکر می کنم پس از کسر 6 امتیاز بازیکنان روحیه زیادی گرفته بودند و می خواستند هر طور شده نتیجه را از آن خود کنند.

وی ادامه داد: من به هیچ عنوان برای گل زنی به کسی قول نداده بودم البته در رختکن آقای کاشانی به من گفتند با گلزنی در بازی امروز به هواداران هدیه بدهد که من تلاش کردم به این مهم دست یابم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: عزت و ذلت دست خداست و خدا را شکر می کنم که توانستم در بازی امروز گلزنی کنم.

خلیلی افزود: متاسفانه پس از گل نزدن در بازیهای اخیر فشار زیادی روی من بود که توانستم با گلزنی در بازی امروز از زیر این فشار خارج شوم.

وی ناکامی در بازیهای اخیر را از بدشانسی خود دانست و گفت: اگر بدشانس نبودم در بازی گذشته مقابل ابومسلم هت تریک می کردم.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به خبرنگاری که مدعی بود او در زمان به ثمر رسیدن گل اول پرسپولیس شادی نکرده است گفت: من هم مانند دیگر بازیکنان شادی کردم. شما اگر نظر غیر از این دارید فیلم بازی را برای من بیاورید.