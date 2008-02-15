ای کاش باز هم فرزندی برای شهادت داشتم/ با اراده مستحکم می مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مادر عماد مغنیه که با شهادت وی، سه فرزند تقدیم اسلام کرده؛ با روحیه مثال زدنی و بی نظیر که برای اولین با رسانه ها گفتگو می کند؛ علت اینکه چرا تا پیش از شهادت عماد از گفتگو با رسانه ها خوداری می کرد، گفت : حرفی نمی زدم تا او محافظت شود"



مادر عماد مغنیه، پیش از این دو فرزند به نامهای "جهاد" و "فواد" را تقدیم کرده است.او می گوید : "آخرین باری که عماد را دیدم، دو روز پیش بود که بیمار بود." اما او نمی گوید کجا فرزندش را دیده بود در لبنان یا خارج آن".

دراین گزارش آمده است:آرامش وصلابت درچهره مادر عماد موج می زند؛ حتی عکاسانی که منتظر بودند تا از او عکس بگیرند؛ وقتی او را دیدند، نمی دانستند کسی که به دنبالش هستند همان بانویی است که هنوز گریه نکرده و از دست دادن سومین پسر هم هیچ تاثیری بر اراده باصلابت او نگذاشته است وقتی گفت :" ای کاش من جوانان بیشتری برای ادامه راه مقاومت داشتم."

این مادر هم که از فرزندش فقط پایبندی به مقاومت را می خواست، هنگامی که تصاویر بزرگ او را توزیع کردند همانند دیگری لبنانی ها غافلگیر شد و گفت :"من هم مانند شما که اولین بار تصویر او را دیدید، او را دیدم؛ هیچ عکسی جز عکس خردسالی اش ندارم و چیز زیادی هم از او نمی دانم."

او خبر شهادت فرزندش را با شجاعت و صبر دریافت کرد، پیش از این هم دو فرزند دیگرش را از دست داده بود؛ "جهاد" در هجده سالگی شهید شد و "فواد" هم با به جاگذاشتن سه فرزند به شهادت رسید.



مادر فرمانده بزرگ مقاومت می گوید : "عماد هم سه فرزند داشت؛ دو پسر و یک دختر"، از او پرسیدند : همسرش کجاست؟ . پاسخ داد:"می خواهید بدانید کجاست؟ او سر قبرش است و مشغول تمیز کردن آن است.

" او با لحنی جدی و با صلابت بر ادامه خط سرخ شهادت و مقاومت برای دفع ظلم و ستم تاکید می کند و می گوید :" این ظلم است که شجاعت را به دنیا می آورد؛ سالهاست که ما اراده خود را قوی می کنیم واین اراده به ما کمک می کند که همچنان مستحکم و پایبند باشیم و راه را ادامه دهیم."