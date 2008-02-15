لبنان قلعه مقاومت است نه لانه جاسوسی و خیانت/ 14 مارس لبنان را به سمت هرج و مرج می کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "فتحی یکن" تصریح کرد: سران 14 مارس، لبنان را به هرج و مرج و فتنه ای که تنها به نفع دشمنان لبنان است، سوق می دهند.

وی افزود: جناحی که حکومت را در لبنان در انحصار خود قرار داده است، برای تسهیل در راستای دخالت آمریکا و اسرائیل در امور داخلی لبنان-لبنانی که تنها قلعه ای برای مقاومت ملی است و لانه ای برای جاسوسی و خیانت و مزدور بودن برای غرب به شمار نمی رود- فعالیت می کند.

به گزارش مهر، برخی سران14 مارس از جمله ولید جنبلاط و سمیر جعجع طی روزهای اخیر اظهارات تندی را بر ضد مخالفان سنیوره مطرح کرده اند به طوری که جعجع روز گذشته در مراسم یادبود سومین سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان صراحتا اعلام کرد که با اعطای یک سوم تضمینی به مخالفان برای تشکیل دولت وحدت ملی مخالف است.



این اظهارات با حمایت آشکار مقامهای آمریکایی از جمله بوش و رایس روبرو شد که در سومین سالگرد ترور رفیق حریری، در ادامه دخالتهای خود در امور داخلی لبنان، حمایت کامل خود را از دولت سنیوره(که به سبب خارج شدن نمایندگان طیف مهمی از ملت لبنان بر اساس قانون اساسی مشروعیت ندارد)، و جناح اکثریت حاکم در لبنان اعلام کردند.