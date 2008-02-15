به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان بنیهاشمی مسئول بخش تئاتر دانشآموزی جشنواره تئاتر فجر درباره ارزیابی این بخش به ستاد خبری جشنواره گفت: "استقبال دانشآموزان و مدارس از این بخش جشنواره بیش از حد انتظار بود. خوشبختانه ما در این بخش از حمایت خانوادهها، کارشناسان تئاتر، مسئولان و مدیران مدارس برخوردار بودیم."
وی ادامه داد: "سه نمایش برگزیده در تهران اجرا خواهند شد و سعی میکنیم از آثار دیگر نیز برای اجرا حمایت کنیم. هدف ما غیر از جشنواره تئاتر فجر و ایجاد انگیزه، توجه به تعلیم و تربیت نیز هست و در اینگونه اقدامها ترویج اخلاق و ارزشهای انسانی و دینی را مد نظر داریم. همچنین معتقدیم بسیاری از مشکلات روحی و روانی نوجوانان با تئاتردرمانی برطرف میشود."
داوری بخش دانشآموزی بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را مژگان بنیهاشمی، مهرالسادات میرحسینی و علی قهرمانینژاد بر عهده داشتند که برگزیدگان آن امشب در مراسم اختتامیه جشنواره در تالار وحدت معرفی میشوند.
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