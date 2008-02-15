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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۲۱

سه گروه برگزیده تئاتر دانش‌آموزی معرفی می‌شوند

سه گروه برگزیده بخش تئاتر دانش‌آموزی بیست وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر امشب در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان بنی‌هاشمی مسئول بخش تئاتر دانش‌آموزی جشنواره تئاتر فجر درباره ارزیابی این بخش به ستاد خبری جشنواره گفت: "استقبال دانش‌آموزان و مدارس از این بخش جشنواره بیش از حد انتظار بود. خوشبختانه ما در این بخش از حمایت خانواده‌ها، کارشناسان تئاتر، مسئولان و مدیران مدارس برخوردار بودیم."

وی ادامه داد: "سه نمایش برگزیده در تهران اجرا خواهند شد و سعی می‌کنیم از آثار دیگر نیز برای اجرا حمایت کنیم. هدف ما غیر از جشنواره تئاتر فجر و ایجاد انگیزه، توجه به تعلیم و تربیت نیز هست و در اینگونه اقدام‌ها ترویج اخلاق و ارزش‌های انسانی و دینی را مد نظر داریم. همچنین معتقدیم بسیاری از مشکلات روحی و روانی نوجوانان با تئاتردرمانی برطرف می‌شود."

داوری بخش دانش‌آموزی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را مژگان بنی‌هاشمی، مهرالسادات میرحسینی و علی قهرمانی‌نژاد بر عهده داشتند که برگزیدگان آن امشب در مراسم اختتامیه جشنواره در تالار وحدت معرفی می‌شوند.

کد مطلب 639209

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