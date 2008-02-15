نتوانستیم در زمین انزلی فوتبال بازی کنیم / رئیس هیئت فوتبال باید پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد احمدزاده که پس از تساوی امروز تیمش برابر صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این زمین ناهموار نمی توانستیم برنامه های تاکتیکی خود را ارائه کنیم و در نهایت موفق نشدیم به نتیجه دلخواه دست یابیم.

وی ادامه داد: امروز به بازیکنانم گفته بودم که تنها زیر توپ بزنند و همه توپ ها را به محوطه جریمه حریف برسانند تا با استفاده از اشتباهات حریف به گل برتری دست یابیم که این اتفاق رخ نداد.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی همچنین تاکید کرد: رئیس هیئت فوتبال انزلی در هفته گذشته بارها اعلام کرد این زمین شرایط برگزاری مسابقه را دارد ولی ما گفتیم نمی شود در این زمین بازی کرد به همین دلیل وی باید پاسخگوی احساسات هواداران و از دست دادن 2 امتیاز این دیدار باشد.

دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد، در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.