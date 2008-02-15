پیروزی پرسپولیس و سپاهان در روز شکست صباباتری/ کاربزرگ شاگردان پیروانی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز نخست از هفته بیست و یکم لیگ برتر که جدال تیم های بالای جدول برای رسیدن به جایگاه نخست بود، صباباتری با شکست در شیراز فرصت بسیار خوبی را که برای کسب صدر جدول آنهم به صورت موقت بدست آورده بود، به راحتی از دست داد.

برپایه این گزارش، همچنین تیم های پرسپولیس و سپاهان که به علت جریمه فیفا و کمیته انضباطی فدراسیون به ترتیب 6 و 5 امتیاز خود را از دست داده بودند، با برتری برابر پیکان و راه آهن باردیگر نشان دادند مدعی اصلی قهرمانی در لیگ هفتم هستند.

نتایج کلی بدست آمده در روز نخست هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

* مقاومت سپاسی شیراز 3 - صباباتری تهران یک

گل: سوشا مکانی (5)، بهمن طهماسبی (47) و خالقی فر (56) برای مقاومت سپاسی - بابک حاتمی (48) برای صباباتری

* راه آهن تهران صفر - سپاهان اصفهان یک

گل: احسان حاجی صفی (36) برای سپاهان اصفهان

* استقلال اهواز 2 - مس کرمان 2

گل ها: داود حقی (18-پنالتی) و رضا طاهری (40) برای استقلال اهواز - مجید خدا بنده لو (3) و اوچه (46) برای مس کرمان

* ابومسلم مشهد 3 - پگاه گیلان یک

گل: محمد حسینی (52)، وحید عسگری(70) و رضا شهرکی(77) برای ابومسلم - مصطفی حاجتی دقیقه (31) برای پگاه گیلان

* پیکان تهران یک - پرسپولیس تهران 2

گل ها: مصطفی مهدیزاده (65) برای پیکان - ماته (19) و محسن خلیلی (78) برای پرسپولیس

* ملوان بندرانزلی صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* ذوب آهن اصفهان صفر - سایپا تهران صفر

* پاس همدان - برق شیراز ( این دیدار به علت بارش شدید برف در همدان لغو شد)

هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر روز یکشنبه 28/11/86 با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* استقلال تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه آزادی

داور: البرز حاجی پور، کمکها: محمد جواد تقی پور و محسن فریمانی، داور چهارم: تورج حق وردی

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1- پرسپولیس 21 12 7 2 34 21 13+ 37 2- سپاهان 21 12 5 4 34 20 14+ 36 3- صباباتری 21 9 8 4 23 18 5+ 35 4- ابومسلم 21 9 5 7 26 26 0 32 5- اس اهواز 21 7 9 5 37 30 7+ 30 6- ملوان انزلی 19 7 7 5 20 17 3+ 28 7- مقاومت 21 6 10 5 24 24 0 28 8- برق شیراز 20 7 7 6 22 25 3- 28 9- استقلال 19 7 5 7 26 25 1+ 26 10- پیکان 21 6 8 7 25 25 0 26 11- پاس 20 6 8 6 17 17 0 26 12- سایپا 21 6 7 8 20 22 2- 25 13- مس 21 6 7 8 21 24 3- 25 14- راه آهن 21 4 10 7 26 27 1- 22 15- ذوب آهن 20 4 10 6 17 19 2- 22 16- صنعت نفت 21 4 5 12 22 31 9- 17 17- شیرین فراز 20 3 8 9 14 24 10- 17 18- پگاه 21 3 8 10 13 26 13- 17