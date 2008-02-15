تاکید "باباجان" بر پایان محاصره نوار غزه/ درخواست از ترکیه برای میانجیگری درباره گذرگاه رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، در این نشست علی بابا جان وزیر امور خارجه ترکیه حضور داشت.

ریاض المالکی وزیر اطلاع رسانی دولت انتصابی ابومازن در این نشست بر ضرورت دخالت ترکیه برای میانجیگری میان جنبش حماس تاکید کرد.

وی تصریح کرد: این نشست در زمان مهمی برگزار می شود و ما اهمیت بسیار زیادی به تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس آناپولیس می دهیم و امیدواریم این تصمیمات به نتایج مثبتی برای ملت فلسطین و تغییر مواضع اسرائیل منجر شود.

مالکی با پرداختن به اوضاع نوارغزه گفت : اسرائیل غزه را به یک زندان بزرگ تبدیل کرده است و اوضاع یک میلیون و 500 هزار فلسطینی در این منطقه بسیار دشوار است.

وی در ادامه از جامعه بین المللی خواست تا مانع از محاصره ملت فلسطین در غزه شود به گونه ای فلسطینیان بتوانند آزادانه در این منطقه رفت و آمد کنند.

مالکی درباره سیاست حماس در فلسطین نیز گفت : ما سیاست گفتگو با حماس را تایید می کنیم و ما امروز در اینجا هستیم، زیرا ترکیه از روابط خوبی با تمام طرفهای ذیربط با قضیه فلسطین از جمله تشکیلات خودگردان، حماس، اسرائیل و آمریکا برخوردار است و ما انتظار داریم که ترکیه نقش قانع کردن حماس را برای ایجاد توافق درباره مسئله گذرگاه رفح بر عهده بگیرد.

از سوی دیگر وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کشورش از برقراری امنیت و ثبات در راستای تصمیمات صادره از شورای امنیت، طرح صلح عربی، طرح نقشه راه و تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس آناپولیس حمایت می کند.

باباجان در پایان از مسئولان رژیم صهیونیستی خواست تا به محاصره ظالمانه نوارغزه پایان دهند،زیرا این محاصره به تلاشهای بین المللی برای برقراری صلح در خاورمیانه خدشه وارد می کند.

به گزارش مهر، درکنفرانس آناپولیس که در تاریخ 27 نوامبر 2007 برگزارشد؛ تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی توافق کردند که با هدف دستیابی به توافقنامه صلح پیش از پایان سال 2008، درباره قضایای اصلی مورد مناقشه صلح همچون شهرکها، قدس، ترسیم مرزهای نهایی، آبها و آوارگان فلسطینی مذاکره کنند. این مذاکرات تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

مذاکرات به اصطلاح صلح اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در حالی انجام می شود که رژیم صهیونیستی به بهانه مقابله با حملات موشکی مبارزان فلسطینی، محاصره نوارغزه را شدت بخشیده است و سوخت رسانی به این منطقه را کاهش داده است.