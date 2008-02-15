ربانی چهارم شد / مهاجر شجاعی به فینال رسید/ سپهرزاد در یک قدمی مدال

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات روز گذشته در ورزشگاه آسپایر شهر دوحه و با حضور دوندگان زن و مرد 26 کشور آغاز شد که در دیدارهای امروز جمعه محمد محسن ربانی در پرش با نیزه بعد از دو ورزشکار ژاپنی و قزاقستانی به عنوان چهارم بسنده و از دستیابی به مدال بازماند.

در رشته 800 متر امیر مرادی در نیمه نهایی با رکورد یک دقیقه و 51 ثانیه و 98 صدم ثانیه رکورد جوانان کشور را ارتقاء داد اما نتوانست به مرحله فینال راه یابد. احسان مهاجر شجاعی نیز ضمن صدرنشینی در گروه خود به مرحله نهایی رسید تا فردا عصر برای کسب مدال به مصاف حریفان خود برود.

هادی سپهرزاد در رشته هفتگانه با 70 امتیاز نسبت به حریفان هندی و قزاقستانی پیشتاز مسابقات است. سپهرزاد در این روز در رشته های 60 متر آزاد، پرتاب وزنه ، پرش ارتفاع و پرش طول مسابقه داده و فردا نیز در سه رشته دیگر مسابقه خواهد داد.

این ورزشکار کشورمان هم اکنون 200 امتیاز را برای خود ثبت کرده است . عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در صورت محاسبه امتیاز رشته پرش ارتفاع، صدرنشینی خود را حفظ کرده و دریک قدمی کسب مدال طلا قرار می گیرد. در دیدارهای روز گذشته نیز امیر پیاهو در رشته 60 متر به مقام هفتم رسیده بود.

رقابتهای قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا با حضور 29 کشور از روز گذشته در دوحه آغاز شده و تا فردا شنبه نیز ادامه می یابد.