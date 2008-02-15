موفقیتها و دستاوردهای فراوان طرح امنیتی بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، نوری المالکی با حضور در مراسمی که به مناسبت نخستین سالروز اجرای طرح امنیتی بغداد برگزار شد؛ از نیروهای امنیتی عراق، فرماندهان آنها و نیروهای چند ملیتی تشکر کرد.

وی افزود: خطرناکترین چیزی که ما با آن روبرو شدیم؛ فتنه انگیزی و برانگیختن اختلافات طایفه ای از سوی القاعده بود، اما شما(خطاب به نیروهای امنیتی) این فتنه را از بین بردید.

مالکی در ادامه گفت : این حق ما و حق دنیا است که از ضرورت مبارزه با گروههای القاعده، فرهنگ خشونت و تروریسم برای (ایجاد) فرهنگ صلح، دوستی و همزیستی سخن بگوییم.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: این حق ما است به این مسئله افتخار کنیم که در میادین جنگ با دشمن جنگیده ایم.

وی اظهار داشت: طرح آشتی ملی موفق شد و بهترین دستاورد آن این است که نیروهای مسلح ما دوشادوش یکدیگر در (عرصه مبارزه با القاعده) گام بر می دارند.

به گزارش مهر، طرح امنیتی بغداد از 14 فوریه سال 2007 به منظور مبارزه با عناصر القاعده در عراق با مشارکت نیروهای چند ملیتی و عراقی به اجرا درآمده است.

"قاسم عطا" سخنگوی طرح امنیتی بغداد نیز در این رابطه تصریح کرد: اجرای طرح امنیتی بغداد هنوز به پایان نرسیده است و در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت.

وی در عین حال گفت که طرح جدیدی برای پاکسازی اراضی عراق از عناصر القاعده در دست بررسی است. به جزئیات این طرح اشاره ای نشده است.